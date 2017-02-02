عن تاريخية الصورة التذكارية بين الحزب الشيوعي والقصر الجمهوري

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قبل 34 عاماً، كان الرئيس أمين الجميّل يشغل قصر بعبدا. وسط انقسام كبير في البلاد. يومها زاره الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي. وعلّق بعدها بأن زيارات القصر تحصل كتنفيذ مذكرة جلب. أمس، زار الأمين العام للحزب حنا غريب، يرافقه أعضاء المكتب السياسي قصر بعبدا، والتقطت صورة تذكارية مع الرئيس ميشال عون، قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ العلاقة بين الشيوعيين والقصر الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أن الشيوعي يدعو إلى التظاهر يوم الأحد المقبل، في بيروت، للمطالبة بتطبيق النظام الانتخابي النسبي، خارج القيد الطائفي، على أن يكون لبنان دائرة واحدة.