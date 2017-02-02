موفدان دولي وبريطاني في بيروت

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وفي هذه الأجواء، تستعد الدوائر اللبنانية لمناقشة ملف كلفة مواجهة أزمة النازحين السوريين مع المراجع الدولية. وفي هذا الإطار يصل غداً الى بيروت مسؤول الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب غراندي ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بريتي باتل اللذين سيلتقيان الرؤساء عون وبري والحريري ومسؤولي المنظمات الدولية والأممية الكبار، ثم يزوران مخيمات للنازحين السوريين في لبنان.

وسيناقش المسؤولان الخطط الجديدة التي وضعها لبنان لمواجهة كلفة النازحين، وتلك التي تساعد المجتمعات المضيفة في إطار البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر المنصرم للمواءمة بين حاجات لبنان والمساعدات الدولية لهذا البرنامج على كل المستويات