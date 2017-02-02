اسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 02-02-2017

A + A -



أسرار الجمهورية

تنازلات

تعتبر شخصية سياسية ان مسؤولاً كبيراً يقدّم تنازلات سياسية في شكل مستمر، وتسأل «الى متى سيتواصل هذا الامر».

توتر

يسود توتر صامت بين مرجع كبير ورئيس كتلة نيابية على خلفية اسلوب التعامل في أكثر من ملف حساس.

مناورات

أجرى حزب بارز سلسلة من المناورات العسكرية خلال الأسابيع الماضية جنوب الليطاني وخارجه تضمّنت محاكاة لهجوم إسرائيلي وبقيت بعيدة من الإعلام.



أسرار اللواء

همس

تتخوف مصادر دبلوماسية من قيام أنظمة حكم مشابهة في عدد من العواصم الأوروبية ذات التأثير، كما حصل في البيت الأبيض!

غمز

خلافاً لما يتردّد، فإن مصادر نيابية تتحدث عن صراع لم يعد خفياً لسيطرة فريق سياسي على مجلس 2017.

لغز

تواجه ميزانية مؤسسة وطنية كبرى مستقلة، عجزاً متراكماً من سنوات سابقة يقدّر بأكثر من 65 مليون دولار؟!