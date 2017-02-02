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واشنطن تقر بمقتل مدنيين بينهم أطفال خلال عملية عسكرية أميركية في اليمن

2
FEBRUARY
2017
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أقرت القيادة المركزية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط في بيان الأربعاء، بأن عملية لقواتها الخاصة ضد تنظيم القاعدة في اليمن الأحد، أسفرت "على الأرجح" عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال.

وقالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في بيان "يبدو أن الضحايا المدنيين المحتملين ربما سقطوا في إطلاق نار من الجو لمساعدة القوات الأمريكية".

وذكر الجيش الأمريكي أن 14 متشددا قتلوا بهجوم بمحافظة البيضاء استهدف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لكن مسعفين في المكان قالوا إن نحو 30 شخصا بينهم 10 من النساء والأطفال قتلوا في الهجوم.


وبعد العملية التي قتل فيها جندي أمريكي، أشار مصدر يمني إلى مقتل 41 عنصرا من تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 8 نساء و8 أطفال.

وكان البنتاغون قد رفض في وقت سابق تأكيد أو نفي مقتل اطفال في الهجوم، مؤكدا أنه لا يزال بصدد تقييم الحصيلة، وذلك إثر اعلان البنتاغون الإثنين الماضي، أن جنود القوات الخاصة الأمريكية الذين نفذوا عملية إنزال في اليمن الأحد، ضد تنظيم القاعدة فوجئوا بنساء مسلحات كثيرات في صفوف التنظيم الإرهابي.

ووفقا لـ"رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس إن "نساء مقاتلات كثيرات" شاركن في القتال إلى جانب المسلحين ضد القوات الأمريكية المهاجمة.

Reuters
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