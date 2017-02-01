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والدة النائب زياد أسود في ذمة الله

1
FEBRUARY
2017
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توفيت السيدة ليلى زيدان ضاهر زيدان ارملة المرحوم ميشال شارل اسود و والدة النائب المحامي زياد اسود.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الجمعة 3 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الجميزة وينقل بعدها الجثمان الى بلدتها جزين حيث تقام صلاة البخور عن نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف.

تقبل التعازي يوم الخميس 2 الجاري في صالون كنيسة مار مارون الجميزة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء ويوم الجمعة قبل الدفن ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر في صالون كنيسة مار مارون الجميزة وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوسف جزين لغاية السادسة مساء ويومي السبت والاحد 4 و 5 الجاري في صالون كنيسة مار يوسف جزين من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية السادسة مساء والاثنين 6 الجاري من ال11 قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون كنيسة مار مارون الجميزة.

أسرة tayyar.org تتقدم من النائب زياد أسود وعائلة الفقيدة بأحرّ التعازي.

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