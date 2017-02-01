هكذا ردّت حملة دعم الشيخ بهيج ابو حمزة على جنبلاط

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ردا" على البيان الصادر عن مكتب النائب جنبلاط، أصدر المكتب الإعلامي لحملة دعم الشيخ بهيج ابو حمزة البيان التالي:



لاتزال محاولات تضليل الرأي العام مستمرة لكن دون أن تفلح بالوصول إلى مبتغاها حيث حال دون ذلك إصدار الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي فريال دلول قرارا بتاريخ اليوم ٢٠١٧/٢/١ قضى برد الاستئناف المقدم من النائب جنبلاط، مصدقة بذلك القرار الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٦ عن الغرفة العاشرة برئاسة القاضي طنوس مشلب برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة المالية،



و بالتالي يكون مضمون قرار الغرفة الثامنة قد تطابق مع مضمون قرار الغرفة العاشرة لجهة تصديق قرار إخلاء سبيل ابوحمزة دون أي كفالة

الأمر الذي يسقط الذرائع الواهية التي سيقت بحق هذا القرار القانوني.والتي تهدف إلى التهويل على بعض القضاة للإبقاء على ابوحمزة قيد الاعتقال التعسفي بعد ثبوت زيف الشكاوى الستة عشر المقدمة ضده وبعد عجز فريق جنبلاط عن التهويل على القاضي النزيه المقدام طنوس مشلب.