بالصور - المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية يستضيف نقولا الصحناوي في نيويورك

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لبّى الوزير السابق و نائب رئيس التيّار الوطني الحرّ، نقولا الصحناوي، دعوة الى مأدبة عشاء اقامها المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطيّة في ٢٨ كانون االثّاني، ٢٠١٧، في ولاية نيويورك.

حضر الحفل القنصل العام للبنان مجدي رمضان، منسّقة المجلس في ولاية نيويورك الآنسة كريستيان مرهج، نائب رئيس المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطيّة ألمهندس سليم ساسين، أمين السرّ المحامي جوي شبير و عدد من الشخصيّات و الأعضاء من ولايات أخرى كنيو جرسي، ميشيغان، آلاباما، و ماساتشوستس.

خلال الحفل، تحدّث الوزير الصحناوي عن أهميّة هذه المرحلة في سياسة لبنان، منوّهاً بفعاليّة دور التيّار الوطني الحر في الوزارة الحاليّة. توجّه الوزير السابق الى الحضور قائلاً: "لقد تحقّق الحلم و بدأ العمل الجدّي لإعادة بناء الوطن. كان تشكيل الحكومة أولى الخطوات الثابتة لكن ما زالت تنتظرنا مشاكل عديدة؛ لهذا علينا ان نكملَ الطريق و نجدّ بالعمل لإزالة العقبات و الحواجز امامنا".

عندما سُئلَ عن قانون الأنتخاب، تحدّث الوزير الصحناوي عن أهميّة إقرار قانونٍ يجمع المواطنين و يبعث بشعور الأطمئنان و الوحدة، كما انّه تمنّى ان تقوم الحكومة، بقيادة الرّئيس عون، ببناء تحالفات سيّاسية جديدة، القضاء على الفساد،و التوصّل الى احياء الحسّ الوطني من جديد. اصرّ ان التعاون و التحالف هما الطريق الوحيد الى مستقبلٍ أفضل و هذا ما يجسّده سلوك التيّار الوطني الحرّ في الحكومة الحاليّة.

في الختام، نوَّه الوزير الصحناوي بجهود الإنتشار اللبناني في العالم و مساندته الفعّالة للبنان والرّئيس عون.