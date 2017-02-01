شارل أيوب يعتذر.. وهذا ما قاله لهشام حداد!

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كتب رئيس تحرير صحيفة "الديار"، اعتذارًا وجهه إلى رئيس مجلس إدارة تلفزيون LBCI بيار الضاهر، بعد الرسالة التي وجهها له حول ما عرض عنه في برنامج "لهون وبس".

وقال أيوب: "وردني أمس من بيروت انه في برنامج الزميل هشام حداد حصل تهكم واستهزاء بي وبتوقيفي في مطار دبي. وجهت على إثرها رسالة إنذار شديدة اللهجة إلى الشيخ بيار الضاهر اليوم الأربعاء، شاهدت على يوتيوب الفقرة المتعلقة بي فوجدتها صادرة عن روح مرحة من الزميل هشام ولم أجد فيها تهكم من على محطة LBCI".

وأضاف: "بعدما عرفت الحقيقة أعتذر من الشيخ بيار الضاهر عن رسالتي السابقة واتمنى للزميل هشام النجاح الدائم بروحه المرحة واتمنى على الشيخ بيار الضاهر تجاوز ما كتبته وان الإنسان خارج بلاده يكون مجروحا وحساسا على أي حدث يتعلق به على رغم التكريم الكبير الذي رعاه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وكبار المسؤولين في إمارة دبي لي واحاطوني باهتمام كبير مشكورين هم عليه".