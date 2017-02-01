البرد القارس "سيد الطقس".. والجليد يلامس الـ300 متر!

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يسيطر المرتفع الجوي حاليا على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط وسيؤدي الى استقرار في الاحوال الجوية لعدة أيام، هذا الاستقرار الذي سيترافق اليوم وغدا مع رياح شمالية شديدة البرودة سيتسبب بتكون الجليد حتى على المناطق الساحلية الشمالية، لذا نحذر من سلوك الطرقات الجبلية، الى حين عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية نهاية الاسبوع.

الاربعاء:

طقس غائم جزئيا احيانا مستقر وبارد جدا يتشكل الجليد على ارتفاع ٣٠٠م وحرارة السواحل تتراوح بين ٢ و ١٠ درجات، مع احتمال خفيف لبعض للرذاذ خاصة شمال البلاد وثلوج خفيفة جدا ومتفرقة.

الخميس:

طقس قليل السحب وبارد جدا بالرغم من الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ويتشكل الجليد على ارتفاع ٥٠٠م والحرارة على السواحل تتراوح بين ٣ و ١٢ درجة.

الجمعة:

طقس قليل السحب مع بداية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ويتشكل الجليد على ارتفاع ٨٠٠م أما حرارة السواحل فتتراوح بين ٦ و ١٦ درجة.