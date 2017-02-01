الجيش السوري يتقدم باتجاه تدمر على عدة محاور

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تمكن الجيش السوري من التقدم بعدة محاور شمال شرق مطار التيفور إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش وتنظيم "داعش" الارهابي وسط ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة وبتعاون مع الطيران السوري — الروسي.

وقال مصدر ميداني عسكري لـ"سبوتنيك " أن الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في محيط التيفور جنوب شرق المحطة الرابعة.

يأتي ذلك في وقت تقدم فيه الجيش السوري باتجاه بئر أبو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة بـ10 كم، إضافة لسيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول التياس في منطقة تدمر وتابع عملياته العسكرية باتجاه مفرق جحار.