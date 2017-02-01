عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 شباط 2017

الأخبار: الجيش السوري إلى الباب
تشنج سياسي وخشية من الفراغ وتثبيت رفض الجميع لـ «المختلط»
قانون الانتخاب: عودة إلى «التأهيلي»
الديار: بري وجنبلاط لن يعطيا الثنائي المسيحي الثلث المعطل نيابياً
الجمهورية: "الرباعية" من صيغة الى صيغة
البناء: مجلس الأمن يُقرّ تفويض روسيا بالحلّ السياسي في سورية... ويشطب «جنيف 1»
دي ميستورا: الحوار وفق توقيت لافروف... وسأشكّل وفداً موحداً للمعارضة
جنبلاط يُسقط مشروع باسيل... و«القومي» مع عون للنسبية ومع بري للمادة 22
النهار: المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل
اللواء: إتهام جنبلاطي للعهد بالإنقلاب على الطائف.. والمشنوق ملزم إجراء الإنتخابات
«جدل بيزنطي» في اجتماع الرباعية.. وميقاتي ينضم إلى معارضي المختلط
المستقبل: الحريري: حريص على الشفافية
الأنوار: عون يؤكد تمسكه ب النسبية... وكتلة المستقبل تؤيد المختلط
البلد: صيغةٌ مختلطة جديدة... وطمأنةٌ مشروطة لجنبلاط
the daily star: Fresh frustrations arise on vote law
l'orient le jour: Les joumblattistes rejettent « catégoriquement » les formules proposées