عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 شباط 2017

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الأخبار: الجيش السوري إلى الباب

تشنج سياسي وخشية من الفراغ وتثبيت رفض الجميع لـ «المختلط»

قانون الانتخاب: عودة إلى «التأهيلي»

الديار: بري وجنبلاط لن يعطيا الثنائي المسيحي الثلث المعطل نيابياً



الجمهورية: "الرباعية" من صيغة الى صيغة





البناء: مجلس الأمن يُقرّ تفويض روسيا بالحلّ السياسي في سورية... ويشطب «جنيف 1»

دي ميستورا: الحوار وفق توقيت لافروف... وسأشكّل وفداً موحداً للمعارضة

جنبلاط يُسقط مشروع باسيل... و«القومي» مع عون للنسبية ومع بري للمادة 22



النهار: المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل

اللواء: إتهام جنبلاطي للعهد بالإنقلاب على الطائف.. والمشنوق ملزم إجراء الإنتخابات

«جدل بيزنطي» في اجتماع الرباعية.. وميقاتي ينضم إلى معارضي المختلط



المستقبل: الحريري: حريص على الشفافية



الأنوار: عون يؤكد تمسكه ب النسبية... وكتلة المستقبل تؤيد المختلط



البلد: صيغةٌ مختلطة جديدة... وطمأنةٌ مشروطة لجنبلاط

the daily star: Fresh frustrations arise on vote law

l'orient le jour: Les joumblattistes rejettent « catégoriquement » les formules proposées