أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 شباط 2017

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الجمهورية: أسرار



تصريح



إعتبر مسؤول حزبي أن تصريح رئيس دولة عظمى عن مسيحيّي الشرق الداعم لهم قد يرتدّ سلباً عليهم بسبب مواقف هذا الرئيس المتطرفة.



هوية

يتجه أحد الأحزاب الى حسم هوية مرشحيه في كل لبنان في الأيام المقبلة على رغم إحتمال تأجيل الإنتخابات.



كشف



كشف مرجع كبير أن توقيف أحد الإرهابيّين أدى الى كشف ثلاثة إرهابيين آخرين.



توقعات

يُتوقّع أن تجري قريباً إنتخابات في مؤسسة دينية تطاول رئاستها والجهاز التنفيذي فيها.



إرتدادات



تخوّف سياسي من إرتدادات سلبية على بعض الملفات الداخلية، ربطاً بالتطورات الدولية والإقليمية.



حراك

جزم أحد الوزراء السابقين أن الحراك الإنتخابي سيرسو في نهاية الأمر على «الستين معدلاً».. لا أكثر ولا أقل.



أسئلة

إستغرب مرجع سياسي الأسئلة التي يتلقاها من ديبلوماسيين غربيّين حول القانون الإنتخابي، وقال: ما يُفاجئني أنهم يقتنعون أمامي بوجود تعقيدات أمام القانون، وعندما يخرجون يوحون بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

استغرب وزير سابق بارز ما يُحكى عن «ضرورة» أن يراعي قانون الانتخاب خصوصية طائفة هنا أو مذهب هناك؟ وسأل: هل بهذه الطريقة نعدّ لأجيالنا الطالعة مستقبلاً مشرقاً وواعداً؟ أم أننا بتأبيد القوانين الطائفية نزرع بذوراً لفتنة جديدة تعيشها الأجيال الآتية، بدلاً من أن نخطو على الأقلّ خطوة واحدة إلى الأمام ونخرج من منطق الأكثريات والأقليات إلى النسبية والدائرة الوطنية الواحدة التي تتسع للجميع وتحصّن البلد وتجعله أكثر منعة وقدرة على قطع دابر الفتن والمؤامرات، أياً يكن مصدرها…



كواليس



كواليس

قالت مصادر أممية دبلوماسية إنّ تراجع المبعوث الأممي في سورية ستيفان دي ميستورا عن اعتراضه على كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول تأجيل موعد اجتماع جنيف بين المعارضة والحكومة في سورية جاء بطلب من الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس الذي أبلغ دي ميستورا أنّ الملف السياسي السوري بعهدة روسيا وفقاً لتوافق دولي ضمني، وعليه التنسيق مع موسكو لضمان نجاح مهمته…





النهار: اسرار الآلهة



الطعن في المختلط ...

أعدّت دراسات حول عدم دستوريّة القانون المختلط وهي ستعتبر مادة للطعن في القانون إذا أقرّ.



رئاسة مجلس الشيوخ ...

سئل أحد المراجع "هل ان رئاسة مجلس الشيوخ محسومة للطائفة الدرزية أم يمكن أن تكون مداورة؟"، فأجاب: "كل ما يرضي كل الأفرقاء يكون ممكناً".



تعويض مع العلويين ...

لوحظ أن "تيار المستقبل" عوّض عن غياب ممثّل رئيس الحكومة في تشييع رئيس المجلس العلوي، فوجّه التعازي بالبيان والحضور.



إقتناع أم إحراج؟ ...

تساءل نائب عن عودة الكلام على مشروع حكومة الرئيس ميقاتي الانتخابي هل يطرح من اقتناع أو في سبيل إحراج "تيار المستقبل"؟



اللواء: أسرار



لغز

طُوي النقاش في مصالحة مرجع كبير ونائب شمالي بارز، على الأقل في الشهرين المقبلين.

غمز

من المستبعد حصول تغيير في الترشيحات النيابية لحزب بارز في محافظتي الجنوب.



همس

قرّر رئيس لقاء وسطي إعادة النظر بكل تحالفاته السابقة، أياً يكن قانون الانتخاب المعتمد.



المستقبل: يقال

إنّ سفراء غربيّين علّقوا على إرجاء مفاوضات السلام السورية الى 20 الجاري، بالقول: إنها مرحلة استنزاف ميداني بانتظار نضوج تصورات سياسية للحلّ.