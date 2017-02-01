رفول لـ «الديار»: ثقة مطلقة من حارة حريك بخطواتنا

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ابتسام شديد-

خلال مسيرته النضالية لطالما كان الرئيس ميشال عون يفتخر باركانه المقربين منه، وكان دائماً يروي حكاية رجال جدعون الابطال الذين شربوا المياه واقفين بإباء، اختارهم جدعون وعددهم لا يتجاوز الـ 300 ورفض الآخرين الذين كانوا يشكلون جيشه الجرار لأنهم ارتموا على ضفاف النهر بعدما أعياهم الظمأ، ولما سئل عن المستقبل والمعارك المستمرة كان عون يجيب « بهؤلاء الواقفين انتصر». لم يشارك العماد عون هذه القناعة بأنه سينتصر في كل معاركه الا عدد قليل من الأركان المحيطين به وبيار رفول واحد من هؤلاء. فبيار رفول عاش «ظلاً» للجنرال في حلو ايامه وعذاباتها. تقاسم مع الجنرال هزيمة المعركة وشاركه وصمد معه في الانتصار الكبير. رفول «ابن مزيارة» جارة زغرتا مشرقي حمل الهموم المسيحية في هذا المشرق، آمن بالعقيدة القتالية للجنرال، رافقه من بداية مشواره ولم تفتر همته رغم التطورات المثقلة والافاق المسدودة فالايمان بان الجنرال «محق» وسيفتح ثغرات في الجدار كان كبيراً.ففي الاقامة القسرية في فرنسا اصاب الاحباط واليأس عدداً من المحيطين بعون لكن رفول كان يعيش وكأنه عائد غداً. في لبنان كانت له بصماته في تأسيس التيار الوطني الحر والاعلام العوني فحقق «سايت» التيار وثبات جعلته في المرتبة الاولى وعلى الشاشة كان متوثباً وجاهزاً لاي مناسبة.



في مكتب قريب ملاصق لمكتب الرئيس عون يبدأ الوزير رفول عمله اليومي في قصر بعبدا وهو يستعد للانتقال الى الطابق الثاني عشر في الشالوحي قريباً لاستقبال زواره في فترة بعد الظهر فقط. يشعر رفول بالارتياح طبعاً لانه جنباً الى جنب في القصر مع الجنرال في العودة الاخيرة بعد مسلسل طويل من النضال، يواكب وزير الدولة الذي خصصه رئيس الجمهورية بوزارة الشؤون الرئاسية، الملفات الرئاسية يوماً بيوم وساعة بساعة، يتولى مهمات الرئيس مع الشخصيات السياسية ويمثله في مناسبات سياسية واجتماعية ودينية ويشارك في اجتماعات دراسة القوانين، فيكون استشارياً أكثر من مقرر في بعض الملفات وفي قضايا أخرى يكون مقرراً اكثر من استشاري. فقضية النازحين لها وزيرها في حكومة سعد الحريري لكن الملف السياسي يناقش ايضاً ويتابع لحساسيته وحيثياته في شؤون رئاسة الجمهورية.



الحياة السياسية في قصر بعبدا تتسارع على وقع المهمات الكبيرة والرجل الذي خاض المعارك العونية وعرف بـ«المغوار العوني» في قلب المعركة التي اعلنها عون للتغيير ومحاربة الفساد واطلاق مسيرة الاصلاح، ابرز المعارك اليوم قانون الانتخاب الذي وعد به رئيس الجمهورية اللبنانيين ومكاتب القصر تشهد لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية لممثلي الرؤساء والقوى السياسية لانضاج طبخة القانون بصيغته النهائية.



ـ قطع الطريق على النسبية ـ

التصويب على القانون المختلط او الحديث عن تفاؤل كلامي واعلامي ليس في محله يقول رفول، فلا التيار الوطني الحر أخل بالتزاماته تجاه جمهوره، ورئيس الجمهورية لم يتراجع عن وعده من الاساس، التيار الوطني الحر كان واضحاً من البداية بطرحه النسبية على صعيد كل لبنان لكن قسماً كبيراً من المكونات السياسية في الوطن رفضت النسبية، وعندما تأكد رفض النسبية بالمطلق «أردنا قطع الطريق على قانون الستين فكان الخيار بالذهاب الى صيغ انتخابية أوصلت الى المختلط» الذي لا يزال موضع نقاش واخذ ورد بين القوى السياسية فالمختلط مزج بين الاكثري والنسبي في القضاء الذي يكون فيه اكثرية الثلثين من طائفة معينة اي 66 بالمئة يكون الانتخاب اكثري مثل زغرتا والكورة، طرابلس للسنة يطبق الاكثري وللموارنة والعلويين النسبي، في بعبدا يعتمد النسبي بمعنى ان كل طائفة ينسحب عليها نفس المعيار اكثري ونسبي.



يرفض رفول التلميح بمحاولة لتهريب الستين بصيغة مشابهة او الحديث عن قانون مفصل على قياس تحالف معراب مسيحياً «نحن نطالب بالشراكة مع الجميع وليس بحقوق المسيحيين فقط»، واي معركة انتخابية بعيداً عن الستين هي معركة ديموقراطية، والتيارالوطني الحر لا يقبل بتغييب احد او إلغاء على الساحة المسيحية.



وفي خضم قرع طبول المعركة الانتخابية لا يرغب رفول بالترشح عن مقعد زغرتا فالانتخابات النيابية على صخبها لا تغري الرجل الذي انتقل من غرفة العمليات العونية في الرابية الى غرفة القصر وقريباً وزارة الدولة في الشالوحي، فالمركز او الموقع «لا يمنحني الوطنية» كما يقول رفول.



ـ العلاقة مع الاحزاب ـ

خريطة العلاقة الجديدة مع القوى السياسية والاحزاب لا تستثني احداً وتقوم على الانفتاح على الجميع فالتيار العوني كما رئيس الجمهورية أنهى خصوماته السياسية كلها تقريباً قبل الشروع الى العمل المؤسساتي لاصلاح الدولة، يقول رفول «مع حركة أمل الوضع متقدم لتعزيز الشراكة والوحدة الوطنية، مع القومي والبعث والاشتراكي مستقر وجيد، اما حزب الكتائب فله وضعية أخرى وظروف معينة فالانفتاح على الكتائب بدأ أولاً والكل يعرف ان تفاهماً سياسياً كان يتم العمل عليه وتجهيزه مع الكتائب وكاد يبصر النور منذ سنوات في اثناء رئاسة كريم بقرادوني لحزب الكتائب بعد توقيع ورقة التفاهم مع حزب الله، وكاد الاتفاق السياسي يحصل قبل نسفه وتعطيله بهجوم من الشهيد بيار الجميل علينا ادى الى تطيير وفرط التفاهم في حينه واستمرت الامور بمد وجزر وعاودنا الحوار بناء على طلب من الشيخ امين الجميل وفي انتخابات المتن الجميع يعلم ماذا فعل التيار لتأمين فوز النائب سامي الجميل، فالتفاهم مع الكتائب كان مطروحاً بقوة من قبلنا من سنوات وحتى قبل التفاهم مع القوات اللبنانية.



التفاهم مع حزب الله «هو من اجل لبنان، يقول رفول، منعنا الحرب التي اتت بقرار خارجي وتواطؤ داخلي واوقفناها على حزب الله واعطينا المقاومة بعداً وطنياً شاملاً فهذا التفاهم في حينه خسرنا في الشعبية المسيحية لكن قرار الجنرال كان بعدم السماح بضرب طائفة اساسية حفاظاً على هوية لبنان والعيش المشترك فربح الوطن. الانفتاح الحالي بين القوات وحزب الله «مرحب به عونياً» ويشجع عليه الفريق العوني، فحزب الله، كما يقول الوزير رفول، لا يضع فيتوات على احد ومستعد للانفتاح على كل المكونات المسيحية وفي المفاوضات الرئاسية المعقدة التي خضناها أبلغنا مسؤول في حزب الله بأن السيد نصر الله لا يمانع في لقاء سمير جعجع ومستعد لذلك اذا اقتضى الامر انهاء الملف الرئاسي. فحزب الله ينتهج الانفتاح ويتعرض للتجني بزجه في معارك ولاية الفقية، فهو يريد الوطن ولا يسير بولاية الفقيه، ويريد الوحدة الوطنية ليكون مرتاحاً في معركته على الارهاب والجميع يعلم ان حزب الله قطع الطريق على الارهاب والا لكان ارهابيو «داعش» و«النصرة» اصبحوا في لبنان ويكفينا ان لدينا 140 كلم على تماس مع الارهابيين في الوقت الذي يمنع تسليح الجيش اللبناني حيث رفضت الهبة الايرانية والروسية، فيما الجيش اللبناني محروم من السلاح النوعي لمواجهة اسرائيل وان السلاح الذي يعرض علينا هو «دكمة» سواء كان فرنسي او اميركي وهبة المليارات الثلاث كناية عن سلاح قديم يحتاج الىrestoration ومن السبعينات والجيش اللبناني في ذلك الوقت كان بحوزته صواريخ ميلان، و الرئيس ميشال عون يريد الجيش القوي، والمقاومة ظلمت في لبنان وهي خشبة الخلاص له.



اما الاتفاق مع معراب فكان فيه «كسر تاريخي» فاجأ كل المراهنين على اتفاق الزعيمين المسيحيين، فالاتفاق شكل صدمة أقلق كثيرين ولا تزال مفاعيل الصدمة مستمرة حتى اليوم، في حين يعتبر الاتفاق السياسي مع المستقبل خطوة كبيرة على طريق الشراكة الوطنية وبناء الجمهورية.

قريباً يحزم رئيس الجمهورية حقائبه مجدداً للسفر الى مصر والأردن، اما محطة سوريا فيرجح ان تكون التالية بعدها فلا إحراج ابداً في زيارة سوريا او اي بلد آخر «كما يقول رفول ورئيس الجمهورية نقلاً عن احد السياسيين تعليقاً على زياراته الخارجية هو رئيس للجمهورية لا يشتكي على أحد ولا يستعطف أحد»، وما سمعه الوفد الرسمي في زيارة السعودية وقطر يعبر عن ثقة تلك الدول بالعهد الجديد بتأكيد السعوديين والقطريين للرئيس اللبناني ان وصوله الى سدة الرئاسة يعيد لبنان الى بر الأمان.



ـ ملفات معقدة ـ

زيارة السعودية كما يقول رفول لم تسبب قلقاً لبنانياً لدى اي فريق، فثمة ثقة مطلقة من حارة حريك نشأت منذ سنوات بالرئيس عون و«السيد» لا يمكن هدمها بشائعات او تسريبات غير واقعية ولا تستند لحقائق، «السيد» كان يقول للجنرال «اذهب حيثما تريد بدون تردد» وبذلك تفويض مطلق وعامل ثقة. اما ما يساق حول تفشيل الزيارة السعودية فمعروفة المصدر ولا تقدم ولا تؤخر، فالزيارة انجزت الكثير، ساهمت في ازالة الحواجز والعوازل بين البلدين التي نشأت على خلفية ملفات سياسية معقدة وهي بالطبع تحتاج لمزيد من المتابعة، بدون شك فان الزيارة أمنت الارتياح المعنوي للبنانيين المقيمين، ففي السعودية يبلغ عدد الجالية البنانية او المقيمين 270 ألف لبناني «أعتقناهم» من أسر السياسة، غياب وزير الدفاع السعودي عن اللقاءات لا يعني ان المواضيع الأمنية لم تفتح او وضعت على الرف حيث ان الاتصالات قائمة بين الجانب اللبناني والسعودي، الموضوع الاقتصادي شكل محوراً اساسياً في الزيارة ايضاً لتزخيم الاستثمارات، علماً ان السعوديين وفق مباحثات وزير الاقتصاد لم يوقفوا استثماراتهم في لبنان رغم كل المشاكل فالاستثمار السعودي يشكل13 بالمئة من حجم الاستثمارات في لبنان، وفي قطر شكلت قضية الأسرى العسكريين لدى «داعش» محوراً اساسياً باعادة تفعيل الوساطة القطرية لمتابعة الملف من خلال موفد ذهب الى الرقة اضافة الى قضية المطرانين والمصور كساب.