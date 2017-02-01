فضائح بالجملة كشفها وهاب!

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اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب ان ما طرح في الأيّام الماضية من قانونٍ مختلط للإنتخابات هو فضيحة كبيرة.



وفي حديث لشاشة الOTV ضمن برنامج " بلا حصانة" ، لفت الى ان معارك الالغاء السياسية تولد انفجار في الشارع، مشددا على اننا لن نقبل بإلغاء رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية وحزب "الكتائب"، كما لا نقبل أن يتم إلغاؤنا درزيًا، مشيرا الى ان القانون النسبي يحفظ الجميع.

ولفت وهاب الى انه رفع الصوت قبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من اجل الحقوق الدرزية وليس لمصلحة شخصية وطالب بمجلس الشيوخ، مضيفا:"نعم لمعركة من أجل مجلس الشيوخ استعادة لحقوق الدروز، وليس من أجل عدم إقرار النسبية".

واكد انه لا يقبل ان ينعزل جنبلاط او رئيس حزب "اللبناني الديمقراطي" الوزير طلال ارسلان، معتبرا ان الدروز ليسوا "شربة خرج لدى الاخرين".

ولفت وهاب الى ان الحل لمشكلة جنبلاط حول قانون الانتخاب هي "ان نضع في قانون الانتخاب ان لا يترشح احد من حزب التوحيد العربي".

وشدد وهاب على ان الحل الوحيد لقانون الانتخاب هو النسبية والدائرة الواحدة ويصبح لدينا نائب يشرع للبنانيين ويطور حياتهم، لافتا الى انه يلمس ان كلا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون مع النسبية وهي عادلة وتنصف الكل.

ودعا الى الخروج من منطق الالغاء، مشيرا الى ان عون يريد ان يختم حياته السياسية بانجازات للبنانيين.

وعن ملف النفايات قال: شركة سكولين تطالب بتعويضات بقيمة 40 مليون دولار على معامل الفرز لكونها قامت ببعض الاصلاحات فيها مشيرا الى انه هناك كلام اليوم لاعادة فتح مطمر الناعمة.