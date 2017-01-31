سوري يخطف ابنة الـ13 عاماً من عمشيت!!

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في جبيل عبدو متى، أن شابا سوريا تبين انه يستخدم اسماء عدة، أقدم على خطف القاصر ع. ل 13 عاما، من امام ثانوية عمشيت الرسمية.



وكان الشاب السوري دأب على ارسال رسائل نصية إلى الهاتف الخلوي العائد لوالدة القاصر يعلمها بأن ابنتها لديه ويريد التفاوض معها، علما ان الخاطف كان يعمل لدى والد القاصر.



وناشد اهالي الطفلة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، التدخل لانقاذ ابنتهم والايعاز الى الاحهزة الامنية لتبذل كل ما في وسعها لانقاذ ابنتهم وهم تقدموا بشكوى الى القوى الامنية حول الحادثة.