كنعان يرد: قوانين الوصاية اوجدت الكتل المنفوخة والمختلط فكرتهم وهدفنا تمثيل الجميع باحجامهم

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في حديث الى قناة الجديد ان طرح القانون المختلط لم يكن فكرتنا وكنا مع النسبية الكاملة، لانها تمثل الاكثرية والاقلية، ومن رفضوا النسبية والاقتراح الارثوذكسي يرفضون المختلط اليوم، علما ان احدى طروحاته جاءت في وقت سابق بصيغة مشتركة بين المستقبل والقوات والاشتراكي.

وردا على سؤال ان الطرح المختلط يحافظ على الكتل المنفوخة قال كنعان "الكتل المنفوخة انشئت بظل قوانين نظام الوصاية، فيما هدفنا تمثيل الجميع بحسب احجامهم، فتتكون اكثرية تحكم واقلية تعارض".

واشار كنعان الى ان اللقاء الرباعي يناقش الافكار التي كانت بحثت في اللقاءات الثنائية، وهو لا قرر عن احد، ولا يختصر احدا.

وختم كنعان بالقول للمعترضين على المختلط " لاقونا على النسبية الكاملة او على اي طرح يؤمن المناصفة والتمثيل العادل ويمنع الكتل المنفوخة من الاستمرار".