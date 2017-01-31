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عملية احتيال كبيرة داخل احد المصارف اللبنانية، بالتواطؤ مع الموظفين!!

31
JANUARY
2017
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 10/1/2017، وردت إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من إدارة أحد المصارف ضد مجهولين بجرم تزوير وغش وسرقة وانتحال صفة، حيث تقاسم الفاعلون الأدوار فقام الرأس المدبّر بتزوير بيان قيد إفرادي لأحد المودعين (ل. ن.) في المصرف  - فرع تبنين، وهو مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم من جمع معلومات كاملة عن المودع، فيما قام أحدهم بانتحال صفة المودع وسحب مبلغ مالي على دفعات، وقدره /204000/ دولار أميركي، بواسطة بيان القيد المزوّر، علماً أن أحدهم موظف سابق لدى المصرف واثنتان موظفتان حاليتان، وهم:

  • ع. ن. (مواليد عام 1978، لبناني، موظف سابق في المصرف، والرأس المدبّر)
  • ع. ب. (مواليد عام 1966، لبناني، منتحل الصفة وصاحب "إكسبرس" في محلة الرحاب – بئر حسن)
  • ف. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)
  • م. ح. (مواليد عام 1981، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)

اعترفوا بقيامهم بعملية التزوير والسرقة وتقاسموا الأموال المسحوبة، بنسبٍ متفاوتة، كل وفقاً لمهمته.

أودع الموقوفون النيابة العامة المالية بناءً لإشارتها وأعيد المبلغ المسروق إلى صاحبه كاملاً.

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