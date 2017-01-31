معًا يا فخامة الرئيس ومطراننا الحبيب تستحقان لبنان (بقلم جورج عبيد)

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- جورج عبيد -

"لا يستحق احد ان يكون في مقام لبنان، غير اننا نتواضع لنتقبّل الاكرام".

(المطران جورج خضر)



حين تلتقي القامات بالروح تنفجر الينابيع ويفيض الخير وتنبلج القيم بتوثّب نحو العلى لتتظلّل في الضياء، وإذا ما ذقناها في بشريتنا، ندرك أن كلماتها من نور ووجوهها من فجر. لا يحتسب هذا الكلام بدسامته في لحظة عابرة، بل في لحظة مهيمنة على كلّ اللحظات أو الوالدة لكلّ اللحظات، هكذا احتسبنا لبنان الحقّ، مع كبّار أسسوا له وإن اختلفوا على طبيعته وهويته، لكنهم ما انفصلوا عن حلاوته وبهائه، "فلا يستحقّ أحد أن يكون في مقام لبنان" لأنه الأجمل والأكرم في وجدان من أخلص له وشهد حتى الموت.



ليس تكريم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون كقامة مليئة بالفكر والرؤى، للمطران الحبيب المطران جورج خضر كقامة تميّزت بتدفّق الرؤى، ومنحه وسام الأرز برتبة ضابط أكبر محطة من المحطات البروتكوليّة المطلة على مساحات يتكرّم فيها أناس كثيرون، بل إنّ التكريم بحدّ ذاته قائم في الأساس في عقل رئيس لم ينفصل فكره البتّة عنه، لا في القول ولا في الفعل ولا في العمل، بل ظلّ لصيقًا بنورانيّته في محطّات عديدة جامعة لهما وغنيّة بالنقاش العميق، ذلك أنّ ميشال عون المفكر وليس الرئيس فقط قرأ المساحة اللبنانيّة والمشرقيّة من عقول أخذ إليها في لحظات آسرة، بعضها كان مظلمًا فانهمر النور عليه، وبعضها كان منيرًا فازداد الضياء ضياءًا. لقد مثّل جورج خضر في وجدان ميشال عون الرؤيا في أبعادها المسيحيّة والمسيحية-الإسلاميّة، وامتدادها القوميّ المشرقيّ. لم تقتصر العلاقة على التماس بل اتجهت نحو الالتماس، فالتماس يترك مساحة بين شخصيتين وفكرين يلتقيان في مكان ويختلفان في أمكنة أخرى، أمّا الالتماس فيتضّح وجهه العميق من الإلهام والاستلهام، وهما قمة عالية في الذوق والتجانس وصولاً إلى ما يسمّى بالتبادع، في التماس تظهر أحيانًا وجوه التباعد، وفي الالتماس تتجلى وجوه التوحّد، فتأخذك النشوة في الانوجاد والتكوّن.



هذا لاحظه كثيرون قائمًا ومتجليًّا ما بين ميشال عون وجورج خضر في خلواتهما الفكريّة سواء في برمانا أو عند أصدقاء مشتركين أو في مواقع كثيرة. لقد اختصر الرئيس عون تلك التجليات بكلمة واحدة لحظة التكريم: " كل كلام بهذا المطران العظيم يبقى قليلا، وسيبقى ما جاد به كأرغفة السيد المسيح، التي تشبع الجياع الى المعرفة والخير والحب والجمال في لبنان والمنطقة، في زمن لا ينقذ العالم فيه سوى العودة الى ما راكمه هذا الفكر من غذاء روحي لا ينضب". جذور هذا الكلام تنبع في أصله من هذا الالتماس الشيّق وقد نهل منه الرئيس في فترات عديدة قادته بسبب منها إلى المشرقيّة. ويعترف عون أمام صديق مشترك لهما، "المطران جورج خضر هو من ألهمني إلى المشرقيّة"، قائد يعترف بأهمية هذا الفكر وبأهمية ما استلهم وبأهميّة الملهِم في التكوين الفكريّ، فيزداد الكبر كبرًا، ويقودنا التوق والشوق إلى المزيد من التبادع المتحدّي للسنين الطويلة، فتحتشد القفزات والوثبات فوق بعضها وتتجنّد في سبيل الحقّ والخير وتتجدّد الأرومات الفكرية والرؤيويّة بها حتى لا تتفتّت ولا تتشتّت وتبقى جالسة على أرائك النور، ويبقى الوجه فتيًّا نضرًا مشرقًا وبهيًّا.



لم يأت التكريم سوى من هذه المحطات الطيبة، اشترك به أناس حافظون للعهد للمودّات وللمحبّات الفائضة. وفي هذه المحطّة الطيبة، لا يسوغ الكلام الكلاسيكيّ في المكرّم ومن رصّع الوسام على صدره، فجورج خضر ما كان كلاسيكيًّا بالمطلق بل ثائر في الحقّ مجدّد وباعث للرؤى، ولد من تلك اليبابيع، نبضت به وأسكرته ولكن لم يسكره مجد في هذه الدنيا، بل دم مهراق على خشبة منذ ألفين وسبعة عشر عامًا هو قد أسكره حتى الثمالة. هذا وحده كان المجد عنده، ومنه التمس كلّ الجمال المبثوث في التاريخ، تحرّك به فحرّك كثيرين، من اللاهوت إلى السياسة إلى الفكر... في كلّ هذه الرؤى كان جورج خضر يسكنها ويأتي منها ويجدّد بها ويضيف إليها، وكنّا نحن في مراحل الصبا والشباب الفتيّ تنتعّم بها نختبرها نذوقها نستحبّها على الرغم من محطّات قوميّة صدمتنا فغربتنا عن حقيقتنا وهويتنا فيما كان هذا الرجل يعيدنا إليها يشدّنا إلى وجهها يعمّدنا بينابيعها.



ولا بدّ في هذه العجالة من الاعتراف العلنيّ بأمرين:

1-في حقبة ماضية، كان جيلنا يعيش على إيقاع منظومة الصراع على الهويات، أو ما أسماه أمين معلوف "بالهويات القاتلة" كما يحصل الآن، والخطورة في هذا الصراع تظهر أمامك حين الهويات تتجلبب بالدين وتتوسّله كأداة للصراع. حاولت بين جيلي التماس الحقّ، وأخذت في مرحلة جهل إلى ظنّ بليغ ما احتسبته يومًا جرحًا بأن اللغة العربيّة لغة الصحراء لغة خالية من الجداول والينابيع، علمًا أن والدي كان أستاذًا للأدب العربيّ ومادّة الإسلاميّات. خلال تلك الفترة وبسبب من جهلي كنت بعيدًا عن رجل كان يمثل أمامي إلى جانب صديق عمره والدي، أو جالسًا على العرش في كنيسة من الكنائس جميل الطلعة وفي الوقت نفسه حازم عندما يسمع قارئًا في الكنيسة يلحن. هذا المشهد أبعدني بعض الشيء عن جذوري وعن جهل. وحين ساهمت مع رفقة لي بتأسيس فرع لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة في الحازميّة في كنيسة القديسين بطرس وبولس، طلب مني الإخوة الكلام في مثل الغنيّ وألعازر الوارد في الإنجيل، حاولت الهروب لأنني لا أجيد الكلام وكنت صادقًا بكل ما للكلمة من معنى، فجاء إصرارهم أقوى مني ولا أعرف لماذا؟ تناولت الكتاب وقرأت المثل ورحت أشرح، فانبهر الجميع بالشرح البليغ ولم أكن المتكلّم لأنني لا أجيد الكلام، توًّا فهمت انني ما تكلمت بل هناك من تكلّم عني و"شلحني"في بحيرات من نور. ومنذ ذلك الحين رحت أقرأ الإنجيل والكتب، وأهم مقال عندي كان يوم السبت مقال جورج خضر في جريدة النهار. دأبت على قراءته حتى ثملت، وفهمت ماذا يعني أن يكون يسوع المسيح نائمًا وراقدًا ومتحركًا في لغة الضاد، ومنذ ذلك الحين شغفت به وأخذت إليه، فكانت المتعة في ذروتها حين دخلت مقامه إلى جانب والدي، لأعتذر عن جهلي وأتنعّم بأسقف تتمثّل فيه قمّة الوداعة الطاهرة والمحبة.



2-لقد ولدني جورج خضر منذ تلك اللحظات بالمسيح يسوع عن طريق لغتي وهويتي، أحببت لغتي لأنها قادتني إلى وجهي وهو وجهه أي وجه المسيح بازغًا من تراب هذه الأرض وباسقًا من جذورها. لم أر الصحراء مديدة فيها، ولا هي ربيبتها، بل رأيت فيها الفراديس والجمالات تنساب وتنسكب وتنفجر، اللغة أمست مطلاًّ لبهاء ليس من هذا العالم. جورج خضر الحبيب قادني إلى هذا الحقيقة، هو بيد ووالدي في مرحلة لاحقة بيد أخرى، كنت كطفل أسير بينهما، غير أن خضر جذّرني في المسيح عن طريق العقل والمعرفة والقراءة فيما أمي قادتني إليه بأمومتها عن طريق الفطرة وبالوراثة.



لقد سألني العماد عون، حين قدمت له كتابي "قراءة في فكر المطران جورج خضر"، سنة 2012، كيف قرأته ألم تجد فيه صعوبة، جاء جوابي المحبة تذلّل الصعوبات. وفهمت منذ ذلك الحين سرّ تعلّق العماد بأسقف العربيّة، إنهما قامتان عميقتا الجذور راسختان في الأرض وفي الحقّ، جمعتهما بساطة العيش ومحبة الله وجمعهما معًا إنجيل المحبة والامتداد نحو الفكر الإسلاميّ، وكان المطران يقوده إلى المشرقيّة والعماد يسوح بقومه إلى حلب حيث الجذور هناك تتكلّم.



"لا يستحقّ أحد أن يكون في مقام لبنان، غير أننا نتواضع لنتقبّل الإكرام"، قالها الحبيب المطران جورج أمام حبيب آخر ولد من فكره وعقله وهو بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنّا العاشر، أبى بطريق الروم الرائع في محبّته والراقي في انعطافته، إلاّ أن يأتي ليوم واحد ليشهد لتكريم هامة وهالة، حملها في قلبه، فيما رئيس البلاد يرصّع صدره بالوسام. ولكن يا سيدي الرئيس ويا سيدي المطران جورج أنتما تستحقان لبنان بكبر بسبب من إخلاصكما وتستحقان أن نشهد بأنكما كبيران من بلاد الأرز، والكبر عندكما مكتوب بمجد الله وبكما ومعكما "ليبقى لبنان وشعبه عظيمًا".