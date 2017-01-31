كرامي: "أين شاحنة طرابلس المفخّخة؟!"

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سأل الوزير السابق فيصل كرامي عن “مصير الشاحنة المفخخة التي قالت وثيقة رسمية إنها توجهت الى طرابلس”، داعيا وزير الداخلية الى “طمأنة الناس في المدينة”.

وقال خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في طرابلس: “التقيت الكثير من أهل المدينة في اليومين الماضيين، والكل لديه هاجس واحد وسؤال واحد، ماذا حصل بالشاحنة المفخخة التي دخلت طرابلس، وخصوصا ان هناك تقارير رسمية وتصريحات امنية تؤكد وجود هذه الشاحنة، الكل في طرابلس يعيش حالة قلق نتيجة هذه المعلومات، وهناك تصريحات لكبار القادة الامنيين تقول إن لبنان أصبح تحت رادار الارهاب، وهو في خطر أمني، لذلك نطلب من وزير الداخلية أن يخرج عن صمته ويطمئن الناس في طرابلس، لان الناس تعيش حالة قلق في المدينة ولا يجوز ترك مدينة فيها 500 الف نسمة على اشاعات وتقارير أمنية، وحتى الآن لا نعلم ما حقيقة هذا الامر”.