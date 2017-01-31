living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون مقلدا وسام الارز الوطني للمطران خضر: "سيبقى ما جاد به كأرغفة السيد المسيح، التي تشبع الى المعرفة والخير والحب والجمال في لبنان والمنطقة"

31
JANUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
المطران خضر: "نحن مدعوون بسببٍ من لبنان ان نكون كباراً، وانت تستحق لبنان فقط اذا اخلصت لله وللبلد اخلاصا واحدا."
 
في بادرة تكريم خاصة، قلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متروبوليت جبل لبنان وجبيل والبترون وما يليهما للروم الاورثوذكس المطران جورج خضر، وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر، تقديرا لقامته المهيبة، عطاءً وحضوراً وفعلاً في لبنان والكنيسة المشرقية والعالم، رمزاً وطنياً جامعاً، في اللاهوت والفكر الانساني والانتماء اللبناني العربي الحضاري.
 
وجرى حفل تقليد الوسام، قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وحضره بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر، والوزراء يعقوب الصراف، بيار رفول ونيقولا تويني، والنائب غسان مخيبر الى جانب كبار الموظفين في القصر ومستشاري الرئيس عون، ومدعوي المطران المحتفى به من افراد عائلته واصدقائه.  
 
كلمة المطران خضر
 
وبعد تقليد الوسام، القى المحتفى به المطران خضر كلمة جاء فيها: "شكرا فخامة الرئيس. هذا تقدير يأتي من كرمكم. لا يستحق احد ان يكون في مقام لبنان، غير اننا نتواضع لنتقبّل الاكرام. هذا بلد عظيم يا سيدي، ليس بحاجة لأن يعظّمه احد. هو كبير منذ بدء التاريخ. عندما قال سليمان الحكيم: "تعالي معي يا عروس من لبنان!"، كان هو خارج هذا البلد، لكنه اُخِذ به بسبب ما فيه من بهاء وجمال، اي من وعود بالكِبَر. نحن مدعوون بسببٍ من لبنان ان نكون كباراً. فالحمد لله الذي اعطى. وله المجد فينا اذا كنّا مطيعين للبنان. وهذا يتطلّب اخلاصا كبيرا. 
 
انت تستحق لبنان فقط اذا اخلصت لله وللبلد اخلاصا واحدا. شكرا فخامة الرئيس وقد اخترتم من اخترتم، وهذا لا فقط بسبب من الكرامة التي فيكم والتي اتخذتموها من لبنان. ارجو ان اكون مستحقا ولكني ساحاول ان ابقى متواضعا في حضرة الله، وفي حضرة الاخوة. وليكن لبنان عظيما."
 
كلمة الرئيس عون
 
بعدها، القى الرئيس عون في المحتفى به، الكلمة الاتيــــة: "في حضرة هذه القامة المشرقية الاممية العملاقة، وما تختزنه من تراث يشكل كنزا ثمينا وسخيا، ليس للطائفة الارثوذكسية فحسب انما للبنان والعالم، لا بد من التساؤل عمّن هو احرى بالتكريم والعرفان.
 
أهو المطران جورج خضر، ام اللاهوتي الكبير، ام المفكر الفيلسوف، ام المصلح الاجتماعي، ام حامل شعلة الضوء والرؤيا في زمن الظلمة والانغلاق؟
لأكثر من نصف قرن من الزمن شكّلت عظاته ومقالاته وكتاباته في الدين والفلسفة والاجتماع رابطا عموديا، ما بين الانسان والخالق، ومدًّا افقيا عميقا ما بين الانسان والانسان، وكأنه جاء رسولا في مهمة تعريف البشر بالله وبأنفسهم.
 
كل كلام بهذا المطران العظيم يبقى قليلا، وسيبقى ما جاد به كأرغفة السيد المسيح، التي تشبع الجياع الى المعرفة والخير والحب والجمال في لبنان والمنطقة، في زمن لا ينقذ العالم فيه سوى العودة الى ما راكمه هذا الفكر من غذاء روحي لا ينضب.
 
اطال الله في عمرك سيدنا المطران العلاّمة، والهمنا السير على خطاك".
 
حفل كوكتيل
 
وفي ختام حفل تقليد الوسام، اقيم كوكتيل للمناسبة وجرى التقاط الصور التذكارية.  
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout