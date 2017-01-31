بعد العاصفة "بيرلا".. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، ويتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:





-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة (PERLA) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس.





-الطقس في لبنان:الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 800 متر خصوصا في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلاثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شمالية باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400 متر.





الأربعاء: قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، يتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد.





الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.





-الحرارة على الساحل من 9 الى 14 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الأرز من -6 الى صفر، في الداخل من -5 الى 5 درجات.





-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.





-الإنقشاع: متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.





-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %.





-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة.





-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.





-ساعة شروق الشمس:06:36 ساعة غروب الشمس: 17:07