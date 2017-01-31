living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد العاصفة "بيرلا".. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

31
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، ويتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة (PERLA) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس.

-الطقس في لبنان:الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 800 متر خصوصا في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلاثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شمالية باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون المعدلات الطبيعية، يتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خصوصا في شمال البلاد.

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 14 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الأرز من -6 الى صفر، في الداخل من -5 الى 5 درجات.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س. 

-الإنقشاع: متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 16 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:36 ساعة غروب الشمس: 17:07

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout