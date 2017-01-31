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الحرارة في عكار تدنت إلى 10 درجات تحت الصفر ليلا!

31
JANUARY
2017
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ميشال حلاق أن العكاريين في البلدات والقرى الجبلية أمضوا ليلة هي من اكثر ليالي الشتاء برودة حتى الان بحيث أفيد بأن درجات الحرارة ليلا حدود ال 10 درجات تحت الصفر وتساقطت الثلوج ليلا على ارتفاع 1000 متر وتكونت طبقات الجليد على الطرق ما دفع بعدد من البلديات والاتحادات البلدية الى رش الملح وتوجيه رسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبت فيها السائقين بتوخي الحذر اثناء القيادة وتجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية تفاديا لمخاطر الانزلاق وتجنبا لحوادث السير.

إشارة إلى أن طرق فنديق القموعة مرجحين الهرمل ما زالت مقطوعة وكذلك طريق القبيات الشنبوق بيت جعفر مقطوعة اعتبارا من محلة المخزن وطريق اكروم بيت جعفر بالاضافة الى طريق القموعة القبيات.

وفي المناطق الساحلية والوسطية من عكار أفاد مزارعو البيوت المحمية بأن المناخ الجليدي الذي سيطر ليلا تسبب باضرار كبيرة بمحاصيلهم الزراعية داخل هذه البيوت وتعرضها للاهتراء بفعل التجمد وخصوصا أن القسم الاكبر من هذه البيوت غير مجهزة بالوسائل الحديثة لمواجهة هكذا تحديات مناخية.

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