خاص - في لجنة المال اليوم: إقرار قانون...اعادة اعتبار لقضية

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كبريال مراد -

على طاولة لجنة المال والموازنة اليوم، اقتراح قانون يرمي الى تمديد مهل المراجعات القضائية المنصوص عليها في المادة 69، من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434، تاريخ 10 حزيران 1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة).

قد لا يعني هذا العنوان لكثيرين. ولكن التدقيق أكثر في مضمونه، يقود الى قضية وطنية على ارتباط وثيق بالثالث عشر من تشرين الأول 1990. يعيد الاعتبار لحقبة وتاريخ وحدث، ويأتي بمثابة تكريم، ولو متأخّر، لتضحية ونضال ومقاومة...

فعلى اثر اجتياح القوات السورية للمناطق اللبنانية الخاضعة في ذلك الحين لسلطة الحكومة الانتقالية الشرعية برئاسة العماد ميشال عون، ومن ضمنها القصر الجمهوري ووزارة الدفاع، تعرض عدد كبير من العسكريين، ضباطاً ورتباء وافرادا، للتصفية الجسدية والاخفاء القسري، في حين تعرض عدد آخر منهم لشتى أنواع الاستفزاز والتهديد والمضايقات والاعتقال التعسفي، حيث تم نقل المعتقلين من ضباط القيادة الى سجن المزة في سوريا، لستة اشهر، حيث اجبروا على تقديم استقالاتهم داخل السجن،وصدرت على اثرها مراسيم بتسريحهم من الخدمة الفعلية في الجيش، بصورة غير قانونية، كون تواقيع الضباط حصلت تحت وطأة الاكراه والخوف داخل السجون، ما جعل الاستقالات والمراسيم المستندة اليها مشوبة بعيوب جسيمة.

وبتاريخ 17 تشرين الثاني 1990، صدر القانون رقم 27، الذي اتاحت مادته الأولى "لكل ضابط في الجيش وفي الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، أيا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته، ان يقدم استقالته من الخدمة، عملاً بأحكام هذا القانون، خلال مدة 3 اشهر...".

وفضلاً عن ذلك، أقدمت قيادة الجيش على انهاء عقود تطوع عدد كبير من العسكريين بصورة مخالفة للقانون والأنظمة والعسكرية، كما تم تسريح عدد كبير من ضباط الجيش بموجب مراسيم لاحقة.

ويأتي اقتراح القانون المقدّم من النائب إبراهيم كنعان باسم العماد ميشال عون في العام 2012، ليعيد الاعتبار لكل هؤلاء، وفتح مهل للمراجعات القضائية، لتسوية أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم المعنوية والمالية.

والى جانب ذلك، يأتي الاقتراح المذكور ليعتبر جميع الضباط والعسكريين الذين استشهدوا خلال العام 1990، شهداء شرف، وإعادة تكوين وضعهم الوظيفي، وإعادة الاعتبار لهم.

اليوم، يحضر هذا الاقتراح اذا على طاولة لجنة المال، بعدما لم تسمح الظروف السياسية سابقاً في اقراره، فأعيد من الهيئة العامة الى اللجان.

هذه المرة، تبدو الظروف اكثر ملاءمة. فعلى رأس الدولة يجلس من يعرف القضية وعاشها وشارك بصناعتها. وحضوره المعنوي سيشكّل قوة دفع للملف. وفي لجنة المال، من يحمل بدوره شعلة القضية، وسيكون كنعان محاطاً اليوم بنواب التغيير والإصلاح، ومستفيداً كذلك، من دعم الوزراء المعنيين، ومن الكتل المؤيّدة. لتشكّل طاولة لجنة المال مساحة لانصاف من ضحوّا...ليبقى لبنان.

لينتقل النقاش من بعد ذلك الى الهيئة العامة، في سعي لاقرار القانون في اول جلسة تشريعية تعقد، ليعاد الاعتبار، لا لاشخاص فقط ضحوا وتألموا، ولا لقانون تأخّر وعرقل، بل ليعيد الاعتبار المستحق لتاريخ، حاول البعض تشويهه، فظل انصع من ان يلطّخ.