القانون المختلط: منصة الإطلاق نحو العلمنة الشاملة

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شربل الجميّل-

فقط الذين عايشوا الإستحقاقات الإنتخابية منذ عام ١٩٩٢ حتى ٢٠١٧ المزمع، يقدّرون الذي يجري اليوم. مبادرات مسيحية لطمئنة وإراحة أحزاب ذات قواعد إسلامية غالبة بهدف المحافظة على صحة التمثيل ودحر الغبن. الغبن نفسه الذي هوى قصفاً على عموم اللبنانيين وخصوص المسيحيين في قوانين انتخابية إجحافها أضحك وإجرامها آلم.

لم ينبس معترضو اليوم على القانون المختلط المتداول والأوفر حظاً للإقرار، على الجور الذي حلّ بإخوانهم في الوطن في التسعينات وما بعدها، لا بل ساهموا فيه مرة ومرتين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ بوقاحة سياسية قلّ نظيرها في تاريخ السياسة اللبنانية.

لحسن حظ أولئك وكبر طالع الوطن، في سدة المسؤولية رجل كبير يعلو على الأحقاد ونزعات الإنتقام، أتى ليؤسس لا ليرث، أتى لينقض لا ليكمل. كان لدى هؤلاء فرصة من خلال القانون الأورثوذوكسي، بحيث يشكّلون حظوظهم بأنفسهم، غير أنهم قاتلوه بكلّ ما أوتوا، وها هم اليوم يدورون حول أنفسهم وحيال الآخرين.

عند تشكيل حكومة "استعادة الثقة" الشهر الماضي، سُجّلت للمرة الأولى منذ الطائف أن سمّى المسيحيون نصف وزرائهم بأنفسهم. وبحسب القانون الإنتخابي الجديد المتداول، أمكن للناخب المسيحي في الوسط وفي الأطراف اختيار ممثليه بطريقة الإقتراع النسبية-الحلم، فيما لا يُنتقص شيء من المقاعد الإسلامية التي ما زالت تستقل في اختيار شاغليها من قاعدتها.

بالطبع، في نظام انتخابي طائفي، العدالة الطائفية في توزيع المقاعد تشكّل المنطلق الأساس للوصول إلى العلمنة المطلقة عبر اعتماد النسبية الشاملة على الدوائر الكبرى، ما يؤدي إلى العلمنة الشاملة؛ فالتساوي الطائفي انتخابياً الذي يحذف الغبن ويثبّت عدالة التمثيل، يؤدي حتماً إلى الإشباع التمثيلي الطائفي ليشكّل منصة تاريخية لعلمنة النظام الإنتخابي...فالوطن.

في نظرية فلسفة "الحتمية"، كل نتيجة تحدث في الطبيعة تكون خاضعة لتسلسل سببي منطقي وفق قوانين محددة وثابتة. إن كان بالإمكان إدارة الطائفية السياسية، وجوهرها المناصفة الميثاقية، بطريقة فنية وعادلة عبر قانون الانتخاب والتوزيع الحكومي على القاعدة الميثاقية، لن يطول بنا الأمر للوصول إلى النسبية الكاملة التي تؤدي حتماً إلى إلغاء الطائفية بأشكالها السياسية والمدنية. اليوم نصف نسبية، غداً نسبية كاملة...فالعلمنة الحلم.