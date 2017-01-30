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مقدمة نشرة اخبار ال OTV

انزعاج النائب وليد جنبلاط من استبعاده عن مداولات قانون الانتخاب داخل اللجنة الرباعية فجره اليوم اكرم شهيب عند الكتائب في الصيفي اقل من انتفاضة واكثر من رفض للقانون المختلط فقال فيه ما لم يقله في اية محطة من الجولة المتأخرة للاشتراكي على المرجعيات والقيادات ورفض ما لم يرفضه حين كان المختلط عنوان التفاهم بين الاشتراكي والمستقبل والقوات.

شهيب وصف المختلط بالاستعلائي والالغائي مستكملا حملة الاعتراض وموسعا حلقة الامتعاض مما يعتبره جنبلاط في تغريداته الاخيرة ابعادا وتهميشا لحزبه عن نادي الاربعة الذين يقررون مصير القانون العتيد في وقت تشير المعطيات المرتبطة بتبديد هواجس جنبلاط ان كتلته النيابية المقبلة المتنوعة طائفيا لن تقل عن 11 نائبا بضمانة الرباعي زائد القوات اذا ما قبل بتبني المختلط والسير به.

في الستين سيوفهم عليه وقلوبهم معه اما المختلط فالبحث عنه والكلام عليه لا احد يتبناه جديا ولا احد يتخلى عنه رسميا. وحدهما التيار والقوات يجاهران بالعلن ما يبحثونه مع الشركاء في الاجتماعات.

الهوامش تضيق والمساحات المشتركة تتسع والقانون يتسع للجميع. هذا في السياسي لكن ماذا في التقني في خلطة المختلط وصيغته الاكثر تداولا: 64 اكثري و64 نسبي الاكثري يعتمد في ست وعشرين دائرة انتخابية، والنسبي في تسع دوائر تقسيم النواب وتوزيع المقاعد طائفيا بحسب النظامين الاكثري والنسبي و54 نائبا باصوات المسيحيين وهل يراعي الخصوصيات.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ماذا يجري بين واشنطن وعواصم دول الاتحاد الاوروبي؟

مسؤول اوروبي كبير قال إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب جزء من هجوم ثلاثي المحاور على الاتحاد الاوروبي. واوضح أن التهديدين الاولين هما الاسلاميون المتشددون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا الموقف الاوروبي أتى وسط تطورين: الأول إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين يؤكد ان علاقات الرجلين جيدة. والثاني إعلان المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان الحرب على الارهاب لا تبرر حظر السفر الاميركي على مواطني سبع دول اسلامية في سياق انتهاك لروح التعاون الدولي.

محليا سجلت اتصالات حول حضور النواب جلسة لجنة المال والموازنة غدا والتي تبحث في اقتراح الرئيس ميشال عون في العام 2012 لتمديد مهل المراجعات القضائية والمتعلقة بالضباط والرتباء والعسكريين الذين أجبروا على الاستقالة إثر 13 تشرين الاول 1990 واعتبار الشهداء من بينهم شهداء شرف.

وإلى هذا الشأن برز محليا:

- اشارة الرئيس عون الى خطة شاملة لمعالجة النفايات تعلن قريبا.

- استئناف جلسات اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب وسط كلام للوزير جبران باسيل على قانون ينصف الجميع.

- بحث قانون الانتخاب في اجتماعين للرئيس بري مع وفدين من اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب.

- إخلاء مبنى متصدع في منطقة المتحف ببيروت من قاطنيه.

- توقع المزيد من تدني درجات الحرارة والتحذير من خطر الجليد على الطرق الجبلية.

إذن في الخارج توتر أميركي-أوروبي والامم المتحدة تحذر من قرارات ترامب.



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مقدمة نشرة اخبارال "ام تي في"

القانون المختلط الذي تسعى الرباعية الحزبية الى تسويقه وهي لم تتوصل بعد الى توافق نهائي بين اعضائها على صيغتها النهائية، هذا السعي يصطدم بمقاومة من الاشتراكي والكتائب ومن كل المتضررين من تقريشه في الانتخابات النيابية لمصالح الاحزاب الكبرى ويبدو ان الاشتراكي لم يكتف بطمأنته بأن احدا لن يلغيه، معتبرا ان في الامر نوعا من التعالي ورغبة مكتومة بالالغاء، اما الشكاوى فترفع الى الرئيس بري، رئيس امل، عضو الرباعية موضع الاحتجاج.

الثنائية المسيحية في المقابل تعتبر ان الممانعة سرعان ما ستتبدد لان الكل سوف يأخذ حقه في المختلط محذرة بأن البديل هو الستين الممنوع او التأجيل المحظور.

توازيا اكد رئيس الجمهورية وجود مشروع حل شامل لازمات النفايات والكهرباء والمياه ما يعزز اللامركزية ويخفف الأعباء على الناس.

دوليا زلزال ترامب لا يزال يهز اميركا والعالم وفق رهان غير مضمون على انه سيتراجع لعدم قابلية تطبيق قراراته من دون اهتزاز الانتظام العالمي.



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مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

انحسرت العاصفة المناخية لكنها خلفت عاصفة سياسية تقف معها البلاد على رمال انتخابية متحركة تارة تتقدم فيها النسبية وتارة يتراجع معها الأكثري ومرات يرفع فيها المختلط إلى مرتبة الشرف على قاعدة هذا القانون أو لا أحد، ثم تراوح الأمور مكانها فيختلط حابل الستين بنابل التمديد. هي عصفورية انتخابية بكل ما في الكلمة من معنى يأخذ فيها السيايون البلد رهينة على قاعدة مجبر أخاك لا بطل يدورون حول الأزمة يعطوننا من طرف اللسان حلاوة ويدسون السم في الدسم يعقدون الأحلاف الرباعية يتواطؤون بأحلاف ثنائية وينتهون إلى استيلاد قانون هجين أطلقوا عليه اسم القانون المختلط تقاسموا فيه الحصص النيابية وتوزعوا في ما بينهم الإعاشات المناطقية ولا ينقص إلا أن يسقطوا الأسماء ويشكلوا لائحة الفائزين حكما بقانون كهذا يعيد إنتاج سلطة المحادل والبوسطات نفسها سلطة تضرب بالدستور عرض الحائط وتستبيح التشريع من أساسه وفي أبسط حقوقه من خلال إقرار قانون عصري يحقق صحة التمثيل وعدالته وهو قانون تبناه "بي الكل" في خطاب القسم ولوح باستخدام سلاح الفراغ في وجه سلاح التعطيل ولكن هل يكفي التلويح بهذا السلاح؟ في وقت يصبح فيه الشواذ قاعدة ويصبح معه الوقوف على خاطر الزعيم أو ذاك مبررا للسير بقانون على مقاس المصلحة الطائفية لا على حساب المصلحة الوطنية. رئيس الجمهورية رفع سقف التحدي وهذا التحدي ليس من المفترض أن يقف عند أبواب بعبدا بل أن يتعداها إلى الرفض القاطع بالقبول بأهون الشرين لا أن يقف متفرجا على مافيا الحكم المتلطية وراء النائب وليد جنبلاط لغاية في نفس ستين أو تمديدأو يجره اللاعبون في الوقت المستقطع إلى حلف رباعي يضع العربة أمام الحصان. مصادر تدور في فلك هذا الحلف أكدت أن حزب الله ليس بعيدا من رفض القانون المختلط بعد ظهور عوارض الاعتراض عليه واتضاح مشكلاته وعيوبه وأن حزب الله مجرد مستمع وهذا لا يعني أن له يدا في صنع هذا القانون الذي استحق عن جدارة وصف الوزير السابق فيصل عمر كرامي له بأنه قانون سمك لبن تمر هندي".



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مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

اعتراضات كتائبية تقدمية حول عمل اللجنة الرباعية لقطع الطريق على اي صيغة انتخابية لا يشارك بصناعتها كل الافرقاء.. الكتائبيون والتقدميون الاشتراكيون رفعوا سقف الرفض متضامنين معترضين على ابعادهم عن الاجتماعات الرباعية الى حد سمى فيه النائب سامي الجميل اللجنة بالفريق الحاكم الذي يخيط قانونا لاقصاء الاخرين فيما ذهب النائب اكرم الشهيب لسؤال عما اعطى الرباعية الحق في ان تتحكم بالقرارات في لبنان تلك اللجنة تشاورية لا تفرض صيغة ولا تلزم فريقا وأفرقاؤها على استعداد للبحث المفتوح مع القوى.

تحركت اللجنة لتقديم مسودة قابلة للتعديل والتغيير وتحريك الملف ودفعه نحو البت لكن ما سرب عن اللجنة تعرض لانتقاد بسبب ما سماه النائب أكرم شهيب بالمشروع الهجين الذي يحوي نبرة فوقية.

الكتائبيون والتقدميون حملوا هواجسهم معهم الى عين التينة على قاعدة رفض النسبية لان الظروف غير مؤاتية لكن رئيس المجلس لا يزال يعتبر أن النسبية الحقيقية وغير المشوهة أو المقنعة هي الخلاص.

لم يلمس الرئيس بري من اللجنة الرباعية انتاجا بعد فهو قدم ما عنده ولم يعد لديه اي شيء يقدمه فالحل برأيه يبقى في الاستناد الى الدستور من دون لف ودوران. فليبدأ اللبنانيون بتطبيق انتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب لما لا.. الرئيس بري لن يخالف الدستور فليخالفه من يشاء هو ينتظر فليقدموا قانونهم.

في العالم قلق مفتوح من اجراءات الرئيس الاميركي التي تلقى اعتراضات شعبية وقضائية وسياسية وقد تطيح بعلاقة واشنطن مع عواصم عدة لا فقط الدول السبع دول الجوار العراقي_السوري تتضرر من تحملها وحدها أعباء النزوح فالى أين تتجه الأمور.

المناطق السورية الامنة رهن بموافقة دمشق.. هذا ما أكدته سوريا وروسيا ليبقى الميدان مساحة اختمار مفتوحة في المواجهة مع الارهاب ومن هنا يمضي المسلحون في دورة تصفيات دموية تطبيقا لشعار الأمير القاهر، الذي بات في عهدة هيئة سموها تحرير الشام.



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مقدمة نشرة اخبار ال "المنار"

قبل ان تتمكن المساعي والمشاورات من تنفيذ الوعود بقانون انتخابي يحفظ عدالة التمثيل ويريح اللبنانيين، اعلان رئاسي عن وضع خطة جديدة للنفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة المستفحلة..

خطة تمنى الرئيس ميشال عون الاعلان عنها قريبا، لتكون انجازا لن يقل عن الموازنة، ولا حتى قانون الانتخاب، علها تنقذ اللبنانيين من مسلسل الابتزاز البيئي والصحي، والدولة من مسلسل السمسرات والخطط المعدة على قياس المحسوبيات..

في الحساب الانتخابي لا تقدم جديدا باتجاه اي من القوانين الانتخابية كما أكدت مصادر عين التينة للمنار، فالبحث ما زال عالقا عند التفاصيل، والرئيس بري لا يزال عند تأكيده بأن النسبية هي الصيغة الافضل انتخابيا، وانه لن يوافق على اي مشروع لا يعتمد المعيار الواحد، الذي يراعي هواجس البعض، ويضمن التمثيل العادل للجميع.

والجميع بانتظار اللجنة الرباعية التي من المتوقع ان تعقد اجتماعها غدا لاستكمال النقاش في القانون الانتخابي، وما ستحمله من جديد النقاشات.

عالميا نقاشات عما ستؤول اليه قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب العنصرية، فالامم المتحدة وصفت قراراته حول منع التأشيرات عن الدول الاسلامية السبع بانها منافية لحقوق الانسان، فيما اعرب الاتحاد الاوروبي عبر احد كبار مسؤوليه، ان ترامب يسعى الى تقويض الاتحاد ..



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

بين الكلام عن تقدم في انجاز قانون الانتخابات وما نسب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ان الامور ما تزال تراوح مكانها، وانه غير راض وفق زواره عما يطرح، بسبب عدم وجود معيار واحد في القانون المطروح، متحدثا عن بدائل لديه تحظى بقبول العديد من الاطراف؛ فإن اللقاء الرباعي المرشح ان يعود الى الانعقاد غدا، سيبحث في المستجدات والمواقف التي طرأت، في وقت كان وفد اللقاء الديمقراطي يتحرك بين بيت الكتائب المركزي في الصيفي وعين التينة.

وتظهر التصريحات اصطفافات جديدة تمثلت في كلام للنائب اكرم شهيب ولرئيس الكتائب سامي الجميل، الذي اكد ان الجبل خط احمر ولا يجوز ان يختصر التمثيل على الفريق الحاكم ولا ان يخيط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف. اما النائب شهيب فقال ان الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما نسمعه ونراه ونقرؤه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء. وكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان اكد ان الامور عادت الى المربع الاول في موضوع قانون الانتخاب.

عالميا، لم تهدأ ردود الفعل الغاضبة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بمنع رعايا سبع دول من السفر إلى الولايات المتحدة. وقد اكدت الأمم المتحدة أن القرار غير قانوني، فيما شددت منظمة التعاون الإسلامي على أن الحظر يقوي شوكة العنف والإرهاب.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"

الامور في عنق الزجاجة اما انفراج واما انفجار سياسي، دوامة الكوستابرافا بين اقفال وفتح او اعادة محاكمة الى درجة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يكاد ان ييأس من المعالجات المطروحة، فأعلن ان خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية. كلام رئيس الجمهورية فيه ما يشبه الادانة لمشاريع معالجة النفايات، التي كانت توضع على قياس المتعهدين وليس على قياس الوطن والا ماذا يفسر ان نبقى في الدوامة لاكثر من سنتين والازمة تستفحل.

دوامة قانون الانتخابات ليست افضل حالا، حتى الساعة لا يمكن القول ان هناك مشروع قانون يجرؤ احد على تبنيه، مشاريع القوانين تتهاوى بأسرع مما هو متوقع والوقت يضيق فأي قانون يمكن وضعه في عشرين يوما، اي مع انتهاء دعوة مهلة الهيئات الناخبة، مجددا وضعت كل القوانين على الطاولة من قانون ميقاتي الذي وضع العام 2013 الى القانون المختلط بين الاكثري والنسبي الذي بدأ يترنح.

نحن اليوم امام المشهد التالي السقوط المتتابع لقوانين ومشاريع قوانين الستين، النسبية المطلقة، القانون المختلط بين النسبية والاكثرية، القانون الارثوذكسي، وعليه فاذا سقطت كل القوانين ومشاريع القوانين المطروحة فما هي النتيجة، ويزداد الجواب صعوبة مع التذكير بموقف رئيس الجمهورية الذي اذا خير بين التمديد والفراغ فانه يؤيد الفراغ انه المأزق والوضع لا يمكن توصيفه الا بهذا المصطلح.