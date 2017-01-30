living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الستين.. سيوفهم عليه وقلوبهم معه

30
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV:

 انزعاج النائب وليد جنبلاط من استبعاده عن مداولات قانون الانتخاب داخل اللجنة الرباعية فجره اليوم اكرم شهيب عند الكتائب في الصيفي اقل من انتفاضة واكثر من رفض للقانون المختلط فقال فيه ما لم يقله في اية محطة من الجولة المتأخرة للاشتراكي على المرجعيات والقيادات ورفض ما لم يرفضه حين كان المختلط عنوان التفاهم بين الاشتراكي والمستقبل والقوات .

شهيب وصف المختلط بالاستعلائي والالغائي مستكملا حملة الاعتراض وموسعا حلقة الامتعاض مما يعتبره جنبلاط في تغريداته الاخيرة ابعادا وتهميشا لحزبه عن نادي الاربعة الذين يقررون مصير القانون العتيد في وقت تشير المعطيات المرتبطة بتبديد هواجس جنبلاط ان كتلته النيابية المقبلة المتنوعة طائفيا لن تقل عن 11 نائبا بضمانة الرباعي زائد القوات اذا ما قبل بتبني المختلط والسير به .  

في الستين سيوفهم عليه وقلوبهم معه اما المختلط فالبحث عنه والكلام عليه لا احد يتبناه جديا ولا احد يتخلى عنه رسميا . وحدهما التيار والقوات يجاهران بالعلن ما يبحثونه مع الشركاء في الاجتماعات .

الهوامش تضيق والمساحات المشركة تتسع والقانون يتسع للجميع . هذا في السياسي لكن ماذا في التقني في خلطة المختلط وصيغته الاكثر تداولا : 64 اكثري و64 نسبي الاكثري يعتمد في ست وعشرين دائرة انتخابية  والنسبي في  تسع دوائر تقسيم النواب وتوزيع المقاعد طائفيا بحسب النظامين الاكثري والنسبي و54 نائبا باصوات المسيحيين وهل يراعي الخصوصيات .     

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout