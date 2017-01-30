الخارجية تدين محاولة اغتيال المسؤول الامني في سفارة فلسطين اسماعيل شروف وترفض إستعمال الاراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها المسؤول الامني في سفارة دولة فلسطين العميد اسماعيل شروف، في مدينة صيدا.



وتعرب الوزارة عن رفضها المطلق إستهداف الدبلوماسيين والمسؤولين في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان، وتؤكد حرصها وحرص القوى الامنية اللبنانية على حمايتهم ومنع تعرضهم لأي أذى أو إعتداء.



وإذ تؤكد الوزارة رفضها إستعمال الاراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات، تعيد التشديد على ضرورة التطبيق الصارم لقرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة والقاضية بضبط ونزع السلاح غير الشرعي والمتفلت داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، حماية ً لأمن لبنان ولاستقرار المخيمات.