الرئيس عون يكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات يعلن عنها قريبا.. رئيس الجمهورية "سأتابع مطالب اتحادات البلديات لا سيما عائدات الخلوي"

A + A -

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل.

وكشف الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا.

واكد رئيس الجمهورية على ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية.

وقال رئيس الجمهورية انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعيا البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي.

ورأى الرئيس عون "ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها"، معربا عن امله "الا يصيب البلاد اي امر سيء بعد اليوم لا سيما وان الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل".

وفيما اكد رئيس الجمهورية انه سيتابع مطالب رؤساء الاتحادات لا سيما في ما يتعلق بتوزيع عائدات الخلوي، توجه الى اعضاء الاتحاد بالقول: " انتم تمثلون كل لبنان، اتحدوا مع بعضكم وساعدوا مواطنيكم كي يكونوا بدورهم متحدين، فباتحادكم تؤثرون على الجو العام".

وكان رئيس اتحاد بلديات جزين السيد خليل حرفوش القى كلمة اكد فيها وقوف رؤساء الاتحادات البلدية الى جانب رئيس الجمهورية في النهج الوطني الجامع، نهج الاصلاح ومحاربة الفساد، واعادة بناء الدولة القوية.

واذ لفت الى معاناة البلديات واتحاداتها من عبء النزوح السوري في مختلف المجالات، فانه طلب من رئيس الجمهورية دعمه لتطبيق المرسوم رقم 2340 الذي صدر وبضغط منه في تشرين الثاني 2015، وينص على توزيع عائدات الخلوي بقرار من وزير المالية كل ثلاثة اشهر، لافتا الى ان المبالغ المتراكمة منذ العام 2014 لتاريخه تفوق خمسماية مليار ليرة لبنانية، من دون ذكر المبالغ المتراكمة منذ العام 1994 الى العام 2010 والتي تفوق الف وخمسماية مليار ليرة. وذكر بانه نتج عن التحرك الذي قام منذ سنتين برعاية الرئيس عون دفع حوالي 673 مليار ليرة لبنانية عن السنوات الممتدة من 2010 وحتى 2014.

كما طلب الوفد من الرئيس عون تزويده بارشاداته في سبيل وضع فكرة تأسيس تجمع يضم كل رؤساء اتحادات لبنان موضع التنفيذ، مبديا الاستعداد للمشاركة باية لجنة مركزية لدراسة موضوع اللامركزية الادارية الذي يقع في صلب اولويات رئيس الجمهورية.

بلدية الميناء طرابلس

بلديا ايضا، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من بلدية الميناء طرابلس برئاسة رئيس البلدية عبد القادر علم الدين الذي هنأه بانتخابه مثمنا خطاب القسم. وقال ان لبنان يتطلع الى الرئيس عون بامل كبير والى مواقفه بكثير من الفخر لاعادة الحركة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، معربا عن امله في اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يمثل طموح الشباب اللبناني.

ورفع الوفد الى رئيس الجمهورية مذكرة بعدد من المشاريع التي يساهم تنفيذها في تطوير مرافق الميناء كمدينة بحرية تملك قدرات تؤهلها لتكون مدينة خدمات اقتصاديا وسياحيا، منها تنفيذ شبكات الصرف الصحي، تنفيذ دراسة الكورنيش البحري، تأمين الاموال لاخلاء واعادة تأهيل خان التماثيلي، اعادة تعيين لجنة محمية جزيرة النخيل، ايجاد حلول لمنطقة حارة التنك والحارة الجديدة، ايجاد حل لمكب النفايات، تلزيم سكة الحديد، تشغيل الفندق في المدرسة الفندقية، انجاز مدرسة حي الزراعة، وتنفيذ الدراسات المتعلقة بمرفأ الصيادين.

ووجه علم الدين دعوة للرئيس عون لزيارة الميناء.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا انه يولي اهتماما بعاصمة الشمال ككل وضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تدهور الوضع الامني الذي عانته في السنوات السابقة، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا للمرفأ وتعزيزا للوضع التجاري فيها.

واكد ان لبنان على ابواب مرحلة جديدة من الامن والاستقرار والنهوض وعودة الحياة الى القطاع السياحي فيه، مشيرا الى ان زياراته الى الخارج تهدف بالاضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول، الى فتح اسواق خارجية وتعزيز فرص الاستثمار امام رجال الاعمال .

اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان

في النشاط التربوي، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان تحدث باسمه منسق الاتحاد الاب بطرس عازار الانطوني الذي شكر للرئيس عون استقباله الوفد واهتمامه بتعزيز القطاع التربوي في لبنان، الرسمي والخاص والاكاديمي والمهني. كما ناشد رئيس الجمهورية والحكومة "العمل على صرف المساهمات المتأخرة للمدارس الخاصة وتحقيق العدالة والتوازن في السعي لضمان حقوق الجميع." وامل ان تنسحب دعوة الرئيس عون "للمشاركة في خدمة لبنان وقضاياه العادلة على جميع الذين يتعاطون شؤون التربية والتعليم بما يحقق مستقبلا مبدعا للتلامذة، وهم كما نعرف احباء قلبكم واحباؤنا ايضا."

وردّ الرئيس عون بكلمة اشار فيها الى ان من اولى اهدافه في المجال التربوي العمل من اجل تطبيق القيم، وطرح برنامج يقوم على ذلك بما فيها قيم آداب الكلام والتعاطي مع الآخر الى آداب المناسبات واحترام حرية المعتقد والحق بالاختلاف، احتراما للرأي الحر، وصولا الى المحافظة على قانون انتخاب عادل يقوم على صحة التمثيل، ومعرفة واجبات المواطن تجاه دولته، وثقافة المواطنة وثقافة الاديان. واعتبر ان من شأن ذلك كلّه المساهمة في خلق مواطن واع ومثقّف بامكانه التعاطي مع الاخر برقي.

واكد الرئيس عون ان المطالب التي رفعها الوفد ستكون موضع درس مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للبلاد. وذكر انه خلال درس مشروع الموازنة الجديدة ستتم معالجة الكثير من المسائل التي احدثت عجزا في ميزان المدفوعات نتيجة التهرب من دفع الضرائب وسوء الادارة المالية والانفاق خارج اطار الموازنة وقد احدث كل ذلك هدرا ماليا.

واشار رئيس الجمهورية الى ان الامر يشكّل ارثا ثقيلا، "لكننا سنأخذه على عاتقنا لاصلاحه، وقد بات من مسؤولياتنا من الآن فصاعدا." واوضح انه يجب "ان يكتمل اصدار مجموعة من القوانين، كي نتمكّن من تعيّين هيئة لمكافحة الفساد".

وفد الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان

تربويا ايضا، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان برئاسة الامين العام الاب بطرس عازار الانطوني الذي القى كلمة قال فيها: "جئناكم اليوم لنعرب لفخامتكم، مع تهانينا الصادقة، عن آمالنا بنهضة تربوية وتعليمية تكون "على حسب قلبكم"، ولنؤكد امامكم حرصنا على وحدة الاسرة التربوية وضرورة اعتماد التوازن والعدالة في اي تشريع يهدف الى تأمين حقوق اي من مكوناتها، اي الاهل والهيئة التعليمية والمدارس، خاصة وإن مصلحة التلامذة هي فوق كل اعتبار."

وناشد الرئيس عون العمل على "انصاف المدارس المجانية من خلال تسديد المساهمات المتوجبة لها، والمتوقفة، من دون وجه حق وخلافا للانظمة منذ ثلاث سنوات". كما طالب رئيس الجمهورية "حماية حرية التعليم ودعم الدولة له وتأمين الزاميته ومجانيته"، وكذلك "اصدار الدولة، في عهد فخامتكم، البطاقة التربوية، وهي حق لجميع المواطنين."

واكد رئيس الجمهورية في معرض ردّه "ان لا داعي للقلق على حرية التعليم لأنها مصانة ولن يكون في مقدور احد تبديل هذه الثوابت التي يحفظها الدستور". واشار الى ان مطالب الوفد ستدرس بعناية مع الجهات المختصة، واعدا بوضع اسس واضحة وشفافة للعلاقة بين الدولة والمؤسسات التربوية. وشدد الرئيس عون على ضرورة اخذ الاوضاع الاجتماعية الراهنة في الاعتبار خلال تحديد الاقساط المدرسية وما يتفرّع عنها.

الراهبات الباسيليات المخلصيات

واستقبل الرئيس عون وفدا من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة برئاسة الام منى وازن التي القت كلمة اعربت فيها عن مشاعر التقدير لشخص رئيس الجمهورية الذي حمل لواء القيم طوال مسيرته وتمرس فيها في مدرسة التضحية والوفاء جاعلا منها عنوان مختلف المراحل التي كان فيها قدوة في المواطنة والمسؤولية والحكم، ومدافعا عن معنى التفاعل الايجابي بين مكونات المجتمع في وقت يراهن فيه العالم على صراع الحضارات، وعنوانا لرؤيته في مواقفه وخطاب قسمه.

وقالت: لقد بزغ للبنان فجر امل جديد، لا بل رجاء جديد، بحسب قول قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، بانتخاب الرئيس عون، متمنية ان يوفق بمسؤوليته في البلوغ بلبنان حدود رسالته الكبيرة بان يكون نموذجا في العيش الواحد بين مختلف ابنائه ومكوناته.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا متابعته نشاط الارسالية في لبنان بكل اهتمام.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية العيش الواحد، معتبرا ان التبشير به يشكل الضمانة التربوية للاجيال الصاعدة.

واذ لفت الى ان الاحاديات التي سقطت بفعل تحول الامم الى مختلطة لم تولد الا صدامات وحروبا سياسية وعرقية ودينية، فانه قال ان صراع الحضارات لم يكن موجودا عند عودة نغمة الحديث عنه، وكانت هذه العودة لتحضير البيئة لهذا النوع من الصراع بهدف تفجير منطقة الشرق الاوسط وقد سمي ذلك بالفوضى الخلاقة.

واشار الى ان لبنان استطاع المحافظة على امنه واستقراره بفضل النضوج الفكري لمختلف مكوناته الرافض للارهاب والتطرف، وسيواصل المحافظة عليهما، على رغم موجات التعصب التي يشهدها معظم المجتمعات والاضطهاد الذي شهده كل من العراق وسوريا اخيرا.

محمد الحوت

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لطيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية السيد محمد الحوت الذي اطلعه على اوضاع الشركة والخطة التي وضعها مجلس الادارة وتنفذ حتى العام 2020 بحيث سيكون اسطول الخطوط الجوية اللبنانية مؤلفا من 20 طائرة تملكها الشركة. وقال الحوت ان الرئيس عون زوده بتوجيهاته لتفعيل الحركة السياحية والتواصل مع الاغتراب واسعار بطاقات السفر، والسعي الى فتح خط جوي جديد يربط لبنان بدول اميركا اللاتينية.