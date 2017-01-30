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باسيل استقبل سفراء اميركا وفرنسا والمانيا

30
JANUARY
2017
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التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفير الالماني مارتن هوت الذي قال بعد اللقاء : "لقد عقدت لقاءً ايجابياً وودياً مع الوزير باسيل هنأته خلاله على اعادة تعيينه على رأس وزارة الخارجية، وتناولنا مروحة واسعة من اوجه العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتحدثت عن الاجواء الايجابية السائدة في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وهذه اسباب وجيهة جدا للنظر بايجابية الى وضع لبنان والى علاقاتنا."


اضاف: "وأطلعت الوزير باسيل على المساعدات التي تقدمها بلادي للنازحين السوريين في لبنان منذ سنوات، والتزامنا مؤخرا بتقديم المساعدة للجيش والقوى الامنية في لبنان، وتطرقنا الى موضوع البنى التحتية."


وردا على سؤال حول قرار الرئيس الاميركي عدم استقبال اللاجئين ومواطني ٧ دول قال "ان المستشارة انجيلا ميركل اعلنت عن موقفنا بوضوح خلال عطلة نهاية الاسبوع وعبرت عن قلقنا الكبير، ومعظم القادة الاوروبيين اثاروا هذا الموضوع."

 

كما استقبل الوزير باسيل السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد والسفير الفرنسي ايمانويل بون .

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