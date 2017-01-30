أبي رميا: "نحن مع النسبية الكاملة إنما المختلط هو الممكن"

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اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن طموح التيار الوطني الحر هو قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة بعيداً عن المرتكزات الطائفية والمناطقية، قائلاً: "القانون المختلط لا يحقق طموحاتنا ولكننا في ظل التسويات نراه وسيلة لتحسين صحة التمثيل، وهو القانون الممكن حالياً لأنه يدخل جرعة النسبية إلى نظامنا الانتخابي ويقصر المسافات بين الأطراف السياسية".

أبي رميا وفي مقابلة له ضمن برنامج نهاركم سعيد على شاشة ال أل بي سي مع الإعلامية ديما صادق لفت أن كل قوانين الانتخاب منذ العام 1992 مخالفة لاتفاق الطائف وللدستور وقال: "حان الوقت لإنتاج قانون انتخابات دستوري وأننا كتيار وطني حر نؤيد النسبية لأنها تؤمن صحة التمثيل بالرغم أننا نكتسح جبل لبنان بالأكثري".

ورأى أبي رميا أن الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من دفع القوى السياسية لإنتاج قانون انتخابي جديد ومنع اجراء الانتخابات على قانون الستين، مشدداً أن لا ضرورة لتمديد إجراء الانتخابات في حال تغيير القانون الانتخابي، وقال: "إضافة بعض الإصلاحات في القانون الانتخابي كالورقة المطبوعة سلفاً مع صورة، هيئة إشراف على الانتخابات وتعزيز مشاركة المرأة أهم من تغيير القانون".

وختم أبي رميا قائلاً: "عنوان العهد هو الإصلاح ومكافحة الفساد واحترام الدستور وتأمين حاجات المواطنين، والرئيس عون لن يخالف خطاب القسم الذي جمع اللبنانيين كافة".