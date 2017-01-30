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لبنانية تثير غضب "الخطوط السعودية"

30
JANUARY
2017
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصورة كبيرة، خلال الفترة الماضية، بعد الكشف عن تعيين مستشارة لشركة الخطوط الجوية السعودية، لبنانية الجنسية، براتب وصف بالضخم جدا.

وأدت حملة الانتقادات الواسعة التي اندلعت عبر "تويتر" لأن تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة "نزاهة" إلى فتح تحقيق حول تعيين اللبنانية "كريستي سركيس" بمنصب كبير داخل الشركة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت بلاغات عديدة من مواطنين عبر تويتر، أبدوا فيها اعتراضهم واستياءهم من تجاهل الخطوط الجوية السعودية للكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات أجنبية.

وعلقت "نزاهة" عبر حسابها الرسمي على تلك المطالبات بتغريدة واحدة: "تم التعامل مع تلك البلاغات، وتمت إحالتها إلى الوحدة المختصة في الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وانتقد كثير من المغردين عبر تويتر تعيين كريستي سكريس بذلك المنصب، مشيرين إلى أنه مع ارتفاع نسب البطالة في المملكة، لا يتم تعيين السعوديين ويتم الاستعانة بآخرين من خارج البلاد، وتهكم آخرون، قائلين: "فلنغلق أقسام الإعلام والعلاقات العامة لدينا، طالما يتم الاستعانة بهم من خارج البلاد".

وردّت شركة الخطوط الجوية السعودية على تلك الانتقادات قائلة: "لم تعين كريستي سركيس بمنصب مدير العلاقات العامة والإعلام، كما هو أشيع، بل تم تعيينها كمستشارة للشركة مختصة بشؤون العلاقات العامة والاتصال الدولي".

وقال المتحدث باسم الخطوط السعودية في بيان صحفي، نقلته صحف سعودية محلية عديدة: "السيدة اللبنانية احتلت ذلك المنصب بسبب خبرتها الكبيرة في هذا المجال بشركات الطيران العربية والعالمية".

ولكن انتقد البعض أيضا الخطوط السعودية، بسبب عدم سعيها لاستقدام خبرات سعودية، وقال الكاتب السعودي بسام فتيني "ليس من المستغرب أن يتم تعيين كريستي سركيس في الخطوط السعودية، لكن المحزن أن أول كابتن طيار سعودية (هنادي هندي) لم تجد لها مكاناً في الخطوط".

 

(sputnik)

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