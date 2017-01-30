الوزير خوري استقبل لازاريني: " تأكيد على أهميّة دور المجتمع الدولي ومؤسسات الامم المتحدة في دعم لبنان"

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استقبل بعد ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الممثل المقيم للبرنامج الانمائي والتنسيقي الانساني للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني يرافقه مستشاره لوقا راندا.

عرض الوزير خوري خلال اللقاء نظرة اقتصادية شاملة للواقع اللبناني خصوصا وان الظروف باتت مؤاتية لتطوير الاقتصاد وتنميته، معوّلا بذلك على اهمية دور القطاع الخاص والانتشار اللبناني في العالم، وعلى الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع الدولي ومؤسسات الامم المتحدة في دعم لبنان خصوصا في ما يتعلق بادارة الازمة السورية.

وتم التطرّق لدور الصندوق اللبناني للنهوض على صعيد دعم لبنان وتنميته فضلا عن مساعدة البيئة الحاضنة للنزوح السوري.