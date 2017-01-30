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بالصورة - وفاة طفلة في دار للأيتام في عكار..! والوالدة تكشف السبب

30
JANUARY
2017
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توفيت الطفلة سحر ذات التسعة أعوام في دار النور للايتام في بلدة برج العرب قضاء عكار، قالت والدتها انه بسبب الإهمال والبرد، الأمر الذي نفته إدارة الميتم جملة وتفصيلاً.


وقالت والدة الطفلة وتدعى هناء محمود الكك في حديث مع مراسل "الجديد" في المنطقة إن الطفلة توفيت نتيجة للبرد والاهمال في رعاية الاطفال في هذا الميتم مشيرةً إلى أن حادثة مماثلة حصلت سابقاً في الميتم نفسه.


ودعت الكك وزير الشؤون الاجتماعية لمتابعة هذه القضية وفتح تحقيق في ما يجري في الدار كي لا تتكرر هذه الحادثة، وقالت إن ابنتها كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تعاني من اي عوارض، وانها تبلّغت بالوفاة لدى سؤالها للاطمئنان عن ابنتها.


بدورها، نفت مديرة الدار في اتصال مع "الجديد" رواية الوالدة بكل تفاصيلها، مؤكدة أن الطفلة كانت تعاني من حالة صرع، وكانت قد اعتذرت مدرستها السابقة عن استقبالها مجددا نظراً لحالتها، وأن الدار استقبلها كون والدتها كانت تعمل فيه.


وأشارت المديرة إلى أن الطبيب الشرعي أصدر تقريره بحالة وفاة الطفلة، وان الدار أوكل المحامي متابعة الموضوع، كما نفت ما ادعته والدة الطفلة حول حصول حادثة مماثلة في الدار سابقاً، وقالت: "طلبت منا الوالدة مراراً استقبال ابنتها فوافقنا بعد إصرارها ورغبة منا في أن تُكمل الطفلة تعليمها، وكانت الوالدة تعمل لدينا في الدار وكانت تحت نظرها دائماً وهي على علم بحالتها الصحية، ولاحقاً تركت العمل لدينا وذهبت إلى مدرسة أخرى إذ كان الراتب أعلى، واليوم هي تسعى من خلال هذه الاتهامات للدار تحصيل مبلغ مالي"، وأكدّت أن الدار لن تتهاون تجاه من يقوم بتشويه صورته.

Al-Jadeed
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