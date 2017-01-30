إميل رحمة: حال ريفي كحال فقاعات الصابون التي سرعان ما تجف عندما تتعرض لشمس الحقيقة

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علّق النائب اميل رحمه على تصريح الوزير السابق أشرف ريفي والذي تناول فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممّا جاء فيه:

لم نفاجأ بتصريح الوزير السابق أشرف ريفي بالأمس والذي تناول فيه مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانون الإنتخاب وهو الذي اعتاد أن يركب الموجات الشعبوية وإتقان فن التحريض المذهبي والطائفي وفي يقينه أن هذا السلوك يبني له شعبية في اوساطه. وقد لمسنا سابقاً الهفوات التي ارتكبها من موقع مسؤولياته للتغطية على الإرهابيين بإبتداع ذرائع لا تركب على قوس قزح من أجل أن يحصد تصفيقاً من هنا أو هناك، وحاله كحال فقاعات الصابون التي سرعان ما تجف عندما تتعرض لشمس الحقيقة.

إن الرئيس عون، من موقعه كحامٍ للدستور ومؤتمن عليه، يمتشق سيف التحذير في وجه العابثين الذين يريدون للبنان أن يرسف في قيود قانون بات من الملح تجاوزه لمصلحة التمثيل الصحيح لا بل لمصلحة مستقبل لبنان واللبنانيين.