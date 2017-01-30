طقس الغد عاصف.. أمطار وثلوج على إرتفاع 700م

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على إرتفاع 700م وما دون في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شمالية باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400م. وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة : يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة (PERLA) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس.

- الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700م وما دون في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شمالية باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400م، أما الأربعاء فيكون مشمسا إلى قليل الغيوم مع صقيع ورياح شمالية باردة يتشكل معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من الساحل خاصة في شمال البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 7 درجات الى 14 درجة، فوق الجبال من درجتين الى 7 درجات في الداخل من 3 درجات الى 8 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الإنقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 06:37 ساعة غروب الشمس: 17:06