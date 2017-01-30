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ابن الـ6 أشهر كاد يودع الحياة.. ووسام بريدي أنقذه!

30
JANUARY
2017
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حققت جمعية "Gift of Life -Lebanon" وسيدات الروتاري "Innerweels"، مبادرة إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، كان يعاني تشوها خلقيا في القلب، ضمن حملة" I Saved a Life with Gift of Life" التي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين والمشاهير، وكانت المبادرة من الإعلامي وسام بريدي، اهداء لروح شقيقه الفنان الراحل عصام بريدي.


وبعد إجراء العملية الجراحية للطفل جان في مركز قلب الأطفال (Children Heart Center)، في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، زار وسام، وبمشاركة رئيسة الجمعية لينا شهيب وعارضة الأزياء العالمية ريم السعيدي، الطفل للاطمئنان على صحته.

وأكد بريدي أن "النجاح الحقيقي ليس ما يحققه الإنسان لذاته بل ما يفعله للآخر"، وأثنى على "الجهود الجبارة التي تقوم بها الجمعية لمساعدة أكبر عدد من الأطفال"، وتمنى لجان دوام الصحة والعافية، شاكرا رئيس قسم قلب الأطفال الدكتور فادي بيطار ورئيس الجراحين في القسم الدكتور عصام الراسي وشهيب وجمعية "اونرويلز" على "إنقاذ حياة جان".

بدورها، شكرت شهيب بريدي على مبادرته، معلنة أن "الجمعية اختارته سفيرا لها حول العالم".

وتعتبر جمعية "Gift of Life Lebanon"، الجمعية العالمية الوحيدة المعنية بمشاكل القلب عند الأطفال في لبنان، وهي تتولى بالشراكة مع قسم قلب الأطفال في الجامعة الأميركية في بيروت، تغطية كلفة عمليات القلب المفتوح لأي طفل من ذوي الدخل المحدود في لبنان، حيث يستفيد سنويا من هبات الجمعية نحو 100 طفل.

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