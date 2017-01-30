خاص - في ناس صار بدا "قص لسان"...

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جاد ابو جودة -





يتجنب كثير من المواطنين الغوص في تفاصيل قانون الانتخاب العتيد خشية الغرق في تفاصيل الحسابات والارقام، لكن يبقى القانون المذكور اساس النظام السياسي اللبناني نظرا الى دوره التأسيسي في اعادة تكوين السلطة بدءا من مجلس النواب، وانتهاء بالسلطة التنفيذية، وما يستتبع ذلك على صعيد الحضور في ادارات الدولة.



وتبسيطا للموضوع، ينبغي استيعاب الآتي:

ثمة نظامان انتخابيان في العالم: الاكثري الذي يفوز فيه بجميع المقاعد من نال اكثرية الاصوات، والنسبي الذي يفوز فيه كل فريق منافس بعدد من المقاعد وفق نسبة الاصوات التي ينالها. ومن حيث المبدأ، ابرز سيئات الاكثري انه يلغي الاقلية ولو كانت وازنة، فيما ابرز حسنات النسبي انه يسمح بتمثيل الجميع، كل وفق حجمه.



من هنا برزت الدعوة منذ سنوات في لبنان لاعتماد النسبية، وهو امر بات اليوم مقبولا، ولو ليس بشكل كامل، اي بشكل مختلط بين الاكثري والنسبي، بفعل اعتراض تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، المتضررين الاساسيين من النسبية الكفيلة باعادتهما الى احجامهما الطبيعية بعد سنوات من النفخ جراء السطو على نواب مسيحيين بفعل قوانين الانتخاب السيئة التي لا تحقق صحة التمثيل.



وبناء على التسليم بادخال النسبية في قانون الانتخاب، نصير في لبنان اما احتمالات ثلاثة: ابيض واسود ورمادي.

الابيض هو قانون اللقاء الارثوذكسي الذي يمنح كل مذهب حق انتخاب جميع نوابه على اساس النسبية، وهذا ما يتناسب بالكامل مع النظام الطائفي الراهن في لبنان.



الاسود هو القانون الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة او دوائر كبرى على اساس النسبية، وهذا ما يتناسب اكثر مع طموحنا لتحويل لبنان دولة علمانية بالكامل.



وبما ان القانون الابيض مرفوض من جماعة العلمانية، والقانون الاسود غير مقبول من انصار الخصوصية، ليس من حل الا الرمادي، والرمادي مطروح اليوم بصيغ كثيرة، آخرها ذاك الذي بحث في الاجتماعات الاخيرة، والذي ينطلق من معيار واحد لتوزيع المقاعد بين ما ينتخب على اساس الاكثري في القضاء، او النسبي في الدائرة الاوسع.



والمعيار الذي حدد هذه المرة هو عدد الناخبين من مذهب مقعد معين: فإذا فاقوا ثلثي مجموع الناخبين بقي المقعد في القضاء، واذا كانوا اقل، نقل المقعد الى النسبي.



من حيث المبدأ، هذه هي اساسيات اي قانون انتخابي مقبل. قد تكبر دائرة او تصغر، وقد ترتفع نسبة او تنخفض، اما الجوهر فهو اياه، وهو بسيط وسهل.



اما رافعو شعار "القصقصة"، ومتهمو الأخرين بتفصيل الدوائر على قياس مرشحين واحزاب، فلا دواء لهم الا اثنين: اما طرح البديل القابل للحياة، او قص اللسان...