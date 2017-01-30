6 ضحايا بينهم طفل عمره 3 سنوات.. الفيديو الاوّلي لهجوم كندا الارهابي!

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أطلق مسلحان النار على مصلين في ختام صلاة في مسجد بكيبيك مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع ستة قتلى على الأقل، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية، وقد وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم "بالاعتداء الإرهابي" في بيان الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان اليوم الاثنين، "ندين هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسلمين موجودين في مكان عبادة وملاذ" مؤكداً عن "تعازيه الحارة إلى عائلات وأصدقاء القتلى"، وتمنياته "بالشفاء العاجل للجرحى".

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بمقتل خمسة أشخاص برصاص مسلحين مقنعين أطلقا النار على المصلين بعيد صلاة العشاء. وإثر الهجوم أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق.

فيما أفادت سائل اعلام كندية أن طفل عمره 3 سنوات من بين ضحايا الهجوم .

وخلال مؤتمر صحافي بثت محطات التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء قال المتحدث باسم الشرطة إن قوات الأمن اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار. ونقلت إذاعة كندا عن شهود عيان قولهم إن رجلين مسلحين دخلا المسجد وأطلقا النار على المصلين.

من جهته قال فيليب كويار رئيس حكومة اقليم كيبك في تغريدة على "تويتر"، إن "كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي. نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحى وعائلاتهم". وأضاف في تغريدة ثانية "فلنتحد ضد العنف. فلنتضامن مع ابناء كيبك من اتباع الديانة الاسلامية".

واستهدف الهجوم "المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك" المعروف أيضا باسم مسجد كيبك الكبير والذي تعرض في السابق لهجوم معاد للمسلمين ولكنه لم يوقع ضحايا بل اقتصر على تدنيس المسجد، إذ وضع مجهولون يومها رأس خنزير أمام أحد أبواب المسجد أثناء شهر رمضان.