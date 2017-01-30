جوزف أبو فاضل: الأمن مستتب بفضل الأجهزة الأمنية وسلامة حافظ على استقرار الليرة

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أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ الاتفاق حول قانون الانتخاب كما هو حاصل اليوم هو بين السياسيين لا يتمثّل فيه الشعب، مشيراً إلى أنّ القانون المختلط، أو المخلوط كما وصفه، بين النسبي والأكثري هو قانون اللامعيار، مستغرباً كيف أنّ ناخباً ينتخب وفق النسبي في قضاء في حين ينتخب ناخب آخر وفق الأكثري في قضاء آخر.

وفي حديث إلى تلفزيون "NBN" ضمن برنامج "السياسة اليوم" أدارته الإعلامية دارين عبد الصمد، رأى أبو فاضل أننا أمام مهزلة انتخابية كنّا بغنى عنها برمّتها، معتبراً أنّ الاختلاف بين قانون الستين والقانون المختلط لا يتخطى نسبة العشرة بالمئة، لافتاً إلى أنّ كلّ أحلام اللبنانيين بالنسبية الكاملة تبدّدت، مشدّداً على أنّ هذا الشعب يستحق أن يكون لديه قانون انتخاب يحافظ على معيار معيّن على الأقلّ.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ مفهومًا تكرّس في البلد اليوم أنّ لا أحد يستطيع تغيير شيء، رافضاً مقولة أنّ إقرار النسبية ولو بالحدّ الأدنى اليوم هو مقدّمة لإدخالها بشكلٍ كامل في الانتخابات المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأنّ التنازل عن السلطة أمر صعب، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ من يسيرون بهذا المنطق لا يستطيعون الادعاء أنّهم يريدون بناء دولة.

القانون المختلط قانون مقنّع

ورداً على سؤال، أكّد أبو فاضل أنّ العهد يكون قوياً عندما يكون على رأسه شخص مثل الرئيس ميشال عون، لكنّه لفت إلى انّ الأخير لا يستطيع أن يصفّق وحده، مشدّداً على أنّ لبنان يقوم على التوازن المسيحي المسلم.

وإذ لفت أبو فاضل إلى أنّه يؤيّد قانون النسبية على صعيد المحافظات كبديلٍ عن قانون الستين، رأى أنّ القانون المختلط المطروح حالياً هو قانون مقنّع لإعادة نفس المجموعات، مع بعض التعديلات الطفيفة في كتلة الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، واصفاً الأمر بأنّه عملية ضحك على الذقون، آسفًا لوجود عدم احترام للشعب.

وأوضح أبو فاضل أنّ كتلة جنبلاط ستضمّ، بموجب التقسيمات المتداولة للقانون المختلط، 8 نواب عن دائرة الشوف وعاليه من أصل 12 على الأقّل، وكذلك النائب الدرزي بالأكثري في بيروت، وكذلك في البقاع، ما يعني أنّ الكتلة باقية على وضعها الحالي، من دون أيّ تغيير.

رياض سلامة حافظ على الوضع

وألمح أبو فاضل إلى أنّ انتخاب 8 نواب في المتن وفق النظام الأكثري على سبيل المثال يهدف إلى القضاء على تمثيل الكتائب والنائب ميشال المر، كما أنّ النواب دوري شمعون وإيلي عون وفؤاد السعد وفادي الهبر سيحلّ مكانهم العونيون والقوات بموجب التسوية.

وأشار أبو فاضل إلى أنّه في كسروان هناك 4 نواب وفق النظام الأكثري وواحد وفق النظام النسبي، متحدّثاً عن معركة في هذه المنطقة، لافتاً إلى وجود مشروع لثنائية في كلّ منطقة. ووصف ما حصل من خلط للنظامين الأكثري والنسبي وفق مصالح الوزراء والأحزاب التي يمثلونها بالبدعة،

وإذ أشاد أبو فاضل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عرف كيف يحافظ على الوضع في ظلّ كلّ الأزمات التي يتخبّط بها، ولولاه لكان البلد ذهب إلى المجهول، معتبراً أنّ شخصه ضمانة لليرة اللبنانية ولمجموعة دول العشرين التي تدعمه، أسف لكون أحد من السياسيين لا يكترث في المقابل لواقع البلد، لافتاً إلى أنّ كلّ همهم منصبّ على قالب الجبنة وكيفية تقاسمه، متحدّثاً عن إسهال في السرقة وفي الفساد لدى السياسيين، في حين أنّ القضاء يتفرّج.

الاتفاق الرباعي يقصي حزب الله وحركة أمل

ورداً على سؤال، أعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ الحزب التقدمي الاشتراكي سيوافق على القانون المختلط الذي تمّ التوصل إليه، ولكنّه أشار إلى أنّ تطبيق هذا الاتفاق على الأرض سيحتاج لبعض الوقت، كما أنّ الآلية يجب أن يتمّ شرحها للناس، متوقّعاً أن لا تحصل الانتخابات بموجب الاتفاق قبل الخريف المقبل.

وأقرّ أبو فاضل بأنّ القانون المختلط هو الأقلّ رفضاً اليوم، مشيراً إلى أنّ أحدًا ممّن شاركوا بطبخه لن يعتبر نفسه خاسراً بنتيجته، في حين أنّ الضرر الأكبر سيلحق بالآخرين الذين لم يشاركوا في صياغته، والذين تمّ استثناؤهم من جديد.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ الاتفاق الرباعي الذي حصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي يقصي حزب الله وحركة أمل، ولفت إلى أنّه لو كانت العملية نسبية على مستوى لبنان كان تحالف حزب الله وحركة أمل والمردة والقومي وحزب البعث وغيرها من المجموعات والعائلات منتشراً على كل لبنان، وكان يمكن أن يحصل هذا التحالف على نواب في طرابلس والضنية وعكار وفي كل مكان.

الانتخابات لن تقدّم ولن تؤخّر

وفي سياق متصل، أكد أبو فاضل أنّ المال السياسي سيبقى موجوداً طالما أنّ النظام الأكثري لا يزال متّبعاً، لافتاً إلى أنّ النظام الأكثري مثلاً هو المعتمد في الانتخابات في مناطق زغرتا والبترون وبشري والكورة.

وفيما جزم أبو فاضل أنّ القانون المختلط لن يكون سوى نسخة عن قانون الستين، اقترح تعيين النواب تعييناً بدل إجراء الانتخابات، موضحاً في هذا السياق أننا مقدمون على مصاريف للدولة بانتخابات بلا لزوم لا تقدّم ولا تؤخر.

وأكد أبو فاضل أنّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم يجتمعا إلا على مصالح متبادلة، منطلقاً من مقولة أنّ الحلفاء هم ألد الأعداء إلى أن تجمعهم مصلحة مشتركة، ملمّحاً إلى أنّ المعركة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كانت المصلحة المشتركة.

لا خطوط مفتوحة بين الوطني الحر والمردة

واستبعد أبو فاضل، رداً على سؤال، تحسّن العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، نافيًا وجود خطوط مفتوحة بين الجانبين على الإطلاق، وأشار في هذا السياق إلى أنّ الرئيس ميشال عون يعتبر أنّه قام بما عليه عندما أصدر كتاباً مفتوحاً قال بموجبه أنّ أبواب قصر بعبدا مفتوحة أمام الجميع، وهو ما جاء نتيجة اتفاق، ولكنّ النائب سليمان فرنجية لا يعتبر نفسه معنياً لأنّ العملية أصبحت شخصية بينه وبين الرئيس عون.

وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ الرئيس عون لن يفعل أكثر ممّا فعله، وقال: "من يعرف الرئيس عون يعرف أنّه لن يفعل أكثر ممّا فعل، ومن يعرف الوزير سليمان فرنجية يعرف أنّه لا يقدم على أيّ شيء في هذا المجال إلا إذا دعي". واعتبر أنّ الخلاف بين الجانبين أصبح سياسياً وشخصياً وتجذّر، ولكنّه شدّد على أنّهما لا يزالان في خط المقاومة وخط الممانعة، وبالتالي فهما في الخط السياسي والاستراتيجي نفسه. وكشف أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين ولم يوفق، وهو ما فعلته العديد من القيادات السياسية أيضاً من دون أن تنجح في مسعاها.

لا اتفاقات مسبقة بين التيار والقوات

ورداً على سؤال، رأى أبو فاضل أنّ هذه الانتخابات هي في صالح التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد الثنائية التي تشكّلت، لكنّها ليست في صالح 14 آذار والعائلات، إلا أنّه أشار إلى أنّ مقاربة الثنائية المسيحية لهذه الانتخابات يجب أن تكون مختلفة عن مقاربتها للانتخابات البلدية، التي لم يقفا جنباً إلى جنب في بعض المناطق.

وانطلاقاً من ذلك، لم يستبعد أبو فاضل إمكانية نشوب بعض الاختلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تقاسم التمثيل والمقاعد في بعض المناطق، مشيراً إلى أنّ العملية لن تكون سهلة بطبيعة الحال، خصوصاً في ظلّ وجود الكثير من الأسماء الطامحة للدخول في بورصة المرشحين للنيابة.

ونفى أبو فاضل، رداً على سؤال، أن يكون الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية شمل كلّ هذه المسائل حتى قبل حسم مسألة رئاسة الجمهورية، موضحًا أنّ الاتفاق في الأساس كان اتفاق نوايا لعب كلّ من النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم رياشي دوراً أساسياً في التوصّل إليه. ولكنّه أكّد في المقابل صحّة ما حُكي عن أنّ النائب أنطوان زهرا تنازل عن مقعده النيابي في البترون مقابل وعدٍ قطع له بأن يدخل إلى حكومة ما بعد الانتخابات.

ضغوطات دولية لإقرار قانون انتخاب

ولفت أبو فاضل إلى أنّ التسوية الدولية أوصلت العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، لكنّها توقفت هنا، مشيراً إلى أنّ حاجة السياسيين لبعضهم هي التي أسرعت بتشكيل العمل، في حين أنّ هناك ضغوطات دولية لإقرار قانون الانتخاب والسير بالانتخابات النيابية.

وإذ تمّنى أن لا تزيد مدة التمديد الذي سيتطلبه قانون الانتخاب ستة أشهر، ألمح إلى أنّ أحداً لا يعرف ما الذي يمكن أن يحصل خلال هذه الفترة، وأشار إلى أنّ كلّ من يقول أنّ الرئيس عون أتى رئيسًأ بموجب تسوية لبنانية صرف هو مخطئ، مشدّداً على أنّ هناك تسوية إيرانية سعودية روسية أميركية فرنسية فاتيكانية، وهي التي أوصلت الرئيس عون كذلك الأمر.

ورداً على سؤال، أشار أبو فاضل إلى أنّه لو كان هناك قيمة للمواطن اللبناني لأجروا استفتاء سألوا فيه الشعب ما هو القانون الذي يريد، وأعرب عن اعتقاده بأنّ التحالفات ستبدأ بالظهور بعد إقرار القانون، لافتاً إلى أنّ هذا الصيف سيكون حافلاً بالمهرجانات الغنائية والسياسية في آنٍ واحدٍ.

الأمن مستتب بفضل الأجهزة الأمنية

وطمأن أبو فاضل إلى أنّ الأمن مستتبّ، وتوجّه بالتحيّة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، كما إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وكذلك فرع المعلومات، مثنياً على العمليات الاستباقية التي يتمّ إنجازها، كما كشف النقاب عن العديد من الشبكات الإرهابية والإجرامية.

وأشاد أبو فاضل بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز أمن الدولة، الذي لفت إلى أنّه جهازٌ مغضوبٌ عليه، ولكنّه مع ذلك يلعب دوراً أساسياً، واعتبر أننا أمام أمن موجود وممسوك، وقال: "واجباتنا أن نكون خلف كلّ هذه الأجهزة الأمنية، وإذا بقي الوضع كما هو ولم يتقاتل السياسيون، يكون الوضع الأمني بألف خير".

ليترك السياسيون المؤسسات وشأنها

ورداً على سؤال، أكّد أبو فاضل أنّ المسألة هي مسألة ثقة بأشخاص، وقال: "حصلت الكثير من التفجيرات والمشاكل، وبقي مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان محافظين على وضع الليرة، وهذا ليس أمراً سهلاً، في ظلّ الإفلاس الذي يحصل في الكثير من الدول، والأمر نفسه يسري على الموضوع الأمني".

وشدّد أبو فاضل على أنّ المهم أن تترك السلطة السياسية المؤسسات وشأنها، لافتاً في هذا السياق إلى ما تعانيه على سبيل المثال السلطة القضائية، مشيراً إلى المذكّرة التي أصدرها وزير العدل سليم جريصاتي، والتي تشكّل جوهر ما كان يقوله منذ عشرين سنة، متسائلاً كيف أنّ شخصاً مثل جورج عواد رئيس التفتيش المركزي يصبح عرضة للكلام، وهو المعروف بأنّه قاضٍ نزيه ولا غبار عليه، كما أنّ الكثير من الهيئات الرقابية في البلد تضرب من أجل فلان وعلان دون حسيب أو رقيب.

عون جدي في مكافحة الفساد

وأكد أبو فاضل أنّ الرئيس ميشال عون جدّي في موضوع مكافحة الفساد، وهو سمّى وزير دولة من حصّته لمكافحة الفساد، والكرة الآن هي في ملعب الأخير، وعليه أن يتعاون في سبيل ذلك مع الأجهزة الرقابية، في إشارة إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وغيرها، لافتاً إلى أنّه لا يرى أنّ هناك هيكلية فعلاً لمكافحة الفساد.

وجدّد أبو فاضل التحذير من حساسية ملف النازحين السوريين، مستغرباً كيف أنّ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لا يتحدّث إلا مع النازحين، في حين أنّه يجب أن ينسّق مع الدولة السورية للوصول إلى حلّ حقيقي لهذه المسألة.

ترامب ينفذ المشروع الذي ترشح على أساسه

وبالانتقال إلى الملفات الخارجية، أشار أبو فاضل إلى أنّه ضدّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشدّداً على أنّ القدس عاصمة عربية وليست عاصمة يهودية وليست عاصمة إسرائيل. أما في ما يتعلق بالمناطق الآمنة في سوريا، فلفت أبو فاضل إلى أنّ ترامب يتحدّث بالنسبة للفرز الحاصل في سوريا، مشيراً إلى أنّ ترامب يطبّق المشروع الذي ترشح على أساسه، وهو ليس كاذباً.

ولكنّ أبو فاضل استغرب القرار الذي اتخذه ترامب لجهة منع دخول مواطني سبع دول إسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، متسائلاً لماذا شمل إيران بهذا القرار وهي لا علاقة لها بالإرهاب، في حين أنّ دولاً أخرى متورطة بالإرهاب استثنيت من هذا القرار، وهي المعروفة بأنّها منبع الإرهاب بشكلٍ أو بآخر.

وشدّد أبو فاضل على أنّ موضوع الإرهاب باسم الدين يؤثر سلباً على الإسلام، داعياً إلى إصلاح الخطاب الديني الإسلامي والعودة به إلى الخطب والبلاغة والعدالة والأمثال المفيدة، مشيراً إلى أنّ الفكر الديني الداعشي كما فكر جبهة النصرة وغيرها من الفصائل لعب دوراً سلبياً كبيراً على هذا الصعيد.

دول عربية وأوروبية ستدفع الثمن

ورداً على سؤال، أعرب ابو فاضل عن اعتقاده بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب واقعي مع نفسه، مشيراً إلى أننا لا نستطيع التأثير عليه سواء أحببناه أم كرهناه، لافتاً إلى أنّه رئيس أعظم دولة في العالم، وهكذا قرر وهكذا سيفعل.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ ترامب اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من الزعماء حول العالم، ولفت إلى أنّ هناك دولاً ستتضرّر في حال اتفق ترامب وبوتين مع بعضهما، موضحاً أنّ دولاً أوروبية وعربية بالتحديد ستدفع ثمن ذلك.

وأكد أبو فاضل أنّ ترامب يتصرّف كرجل، وهو ما يهمّه هو المصالح الأميركية أولاً، وأشار إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما ومن سبقوه هم الذين خلقوا الإرهاب في العالم، وسبق للوزيرة هيلاري كلينتون أن أقرّت بذلك.

مؤتمر أستانة أبعد الخليج عن المشهد السوري

ولفت أبو فاضل، من جهة ثانية، إلى أنّ هناك سياسة أميركية لا يستطيع ترامب أن يلغيها، وأشار في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران إلى أنّه ربما يناور وربما يريد منها المزيد، ولكنّه ألمح إلى أنّ إيران لا تستطيع فعل شيء في حال ذهب ترامب إلى هذا الخيار بالتنسيق مع بوتين.

واعتبر أبو فاضل أنّ أميركا وإسرائيل هما من خلقتا داعش، فيما كان الأوروبيون يصفّقون، وها هم اليوم يأكلون الطعم، بدليل أنّهم جميعاً يتّصلون اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنّه جدّي في مكافحة الإرهاب.

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ مؤتمر أستانة كان هدفه إبعاد السعودية وقطر، وهذا ما حصل، وحتى لو كان هناك خلاف تركي إيراني أو روسي إيراني تركي إلى ما هنالك، فإنّ هذا الخلاف شكلي فقط، مشيراً إلى أنّ المطلوب إخراج الخليج من المشهد السوري، ومشهد أستانة ثبّت هذا الأمر.