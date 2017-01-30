خروج مئات المسلحين من وادي بردى إلى إدلب

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كشف الإعلام الحربي عن خروج الدفعة الأولى المؤلفة من 4 حافلات تقل ما يقارب الـ 160 شخصاً من المسلحين وذويهم من منطقة وادي بردى في ريف دمشق باتجاه إدلب.



ونشبت خلافات بين جبهة النصرة والفصائل الأخرى تطورت لاشتباكات في بلدة كفير الزيت في وادي بردى أدت إلى مقتل مسؤول النصرة في بلدة هريرة "أبو أسامة" .

وكان المرصد السوري المعارض ذكر أنه من المقرر أن تبدأ الأحد عمليات تحرك الحافلات من وادي بردى بالريف الشمالي الغربي لدمشق، نحو الشمال السوري.

ونقل المرصد المعارض عن "مصادر موثوقة" أنه تجري التحضيرات منذ صباح الأحد لنقل العشرات من مسلحي وادي بردى ممن رفضوا الاتفاق مع عائلاتهم على متن حافلات إلى محافظة إدلب مع من يرغب بمغادرة الوادي.