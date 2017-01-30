عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الثاني 2017

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الديار: 40 اقتراحاً للمختلط و«الحبل على الجرّار»

بري : النسبيّة وتطبيق الدستور





البناء: دمشق تشرب ماءها زلالاً من عين الفيجة والإرهاب لحرب الموت الزؤام

إجراءات ترامب تصيب الأبرياء وتتسبّب بالفوضى... وتُنذر بغضب عراقي

قانون السكين بدلاً من الستين يُعيد النقاش للصفر مع تسريبات خارج التوافق





الجمهورية: التباعد كبير .. ولا قانون بعد ..

النهار: فوضى وارتباك واستياء بسبب قرار ترامب



اللواء: دفاع عوني عن المختلط.. وحزب الله يحذّر من تأبيد الزعامات!

جنبلاط يوسّع اعتراضه وباسيل يهدّد بأزمة.. والصعوبات أمام الرباعية اليوم





المستقبل: حظر السفر يثير استياءً عالمياً والرئيس الأميركي يؤكد أن لا حظر على المسلمين

ترامب والملك سلمان يؤيدان مناطق آمنة في سوريا واليمن





الأنوار: موجة غضب في اميركا والعالم من قرار ترامب ضد رعايا دول عربية واسلامية





البلد: صيغةٌ مختلطة جديدة... وطمأنةٌ مشروطة لجنبلاط



the daily star: Trump faces legal challenges over travel bans



l'orient le jour: Loi électorale : le projet des inégalités ?