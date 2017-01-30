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أسرار الصحف ليوم الاثنين 30 كانون الثاني 2017

30
JANUARY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اختفى قارب كان يقل 31 شخصا بينهم 20 سائحا صينيا، قرب سواحل ماليزيا، حسب ما نقلت وكالة «شينخوا»، أمس، استنادا إلى القنصلية الصينية بمدينة كوتا كينابالو.

وأوضحت الوكالة، أن القارب أبحر من مدينة كوتا كينابالو في ولاية صباح، شرقي ماليزيا، إلى جزيرة باولا مينغالوم، يوم 28 الحالي وأن الاتصال به فقد في اليوم نفسه. وأن السلطات الماليزية أرسلت سفنا، وطائرات مروحية إلى المنطقة للمشاركة في عملة البحث عن القارب، الذي لا يعرف سبب اختفائه بعد.


خفايا

أكد سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة الأميركية أنه لن يكون أيّ تأثير لعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على لبنان، موضحاً أنّ المظلة الأمنية – السياسية الدولية التي تظلّل لبنان ستبقى كما هي من حيث استمرار الاستقرار الأمني، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالأوضاع المتفجرة في المنطقة، وخصوصاً قضية النازحين السوريين الذين تخشى دول أوروبية عدة تدفق النازحين الموجودين في لبنان إليها في حال حدوث اضطرابات أمنية فيه.



النهار: اسرار الآلهة

تكلفة إضافية ...

يرى النائب السابق صلاح حنين ان إجراء الانتخابات على مرحلتين مُكلف لخزينة الدولة، والتأهيل أقرب إلى المشروع الارثوذكسي.


غياب ممثل ...

لوحظ غياب أي ممثّل لرئيس الحكومة عن مراسم تشييع رئيس المجلس العلوي في لبنان، فيما حضر ممثّلان لكل من رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس.


سرقة مكشوفة ...

رفعت شكوى الى وزير بأن ثمن بطاقة السفر من بيروت الى جنوب افريقيا ستة آلاف دولار (درجة رجال الأعمال) في حين أنها من الأردن بأربعة آلاف.




الجمهورية: أسرار

أسئلة

إستغرب مرجع سياسي الأسئلة التي يتلقاها من ديبلوماسيين غربيّين حول القانون الإنتخابي، وقال: ما يُفاجئني أنهم يقتنعون أمامي بوجود تعقيدات أمام القانون، وعندما يخرجون يوحون بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.

زحمة
تشهد سفارة دولة أوروبية في بيروت زحمة من سيدات غير لبنانيات متزوجات من مقيمين في تلك الدولة لطلب تأشيرات دخول تحت عنوان «لمّ الشمل» ويُقدّر عددهنّ بما يزيد عن 400 إمرأة يومياً.

شغور

إستبعد مرجع رسمي إسمَي أول مرشحَين إحتلّا التصنيف الأول لملء شغور وظيفة من الفئة الأولى بحسب ما تُبيِّن سيرتهما الذاتية.


موقف

سيعلن زعيم سياسي موقفاً مهمّاً خلال مؤتمر حزبي في الأسبوع الأول من شباط المقبل.


اهمال

دعا مرجع روحي عدداً من سياسيّي طائفته إلى عدم إهمال الشؤون المعيشية والتلهّي بالانتخابات، لأنّ الوضع الاقتصادي لامسَ الخط الأحمر.


علامات استفهام
وضَع البعض علامات استفهام بعد كلام وزير سابق عن نيته خوضَ المعارك الانتخابية في أقضية من غير طائفته.


تنافس

يحاول رئيس حزب مسيحي إعادة لمِّ الشمل في قضاء أساسي بعد حال التنافس التي عاشها الحزب نتيجة الخلاف على المقعد النيابي.

 


اللواء: أسرار

لغز

كشف استطلاع للرأي جرى مؤخراً في طرابلس عن تغيّرات واسعة في المزاج الشعبي فاجأت أكثر من طرف سياسي!


غمز
توقع خبير انتخابي أن يؤدي «المشروع المختلط» المتداول حالياً إلى شطب المسيحيين المستقلين من الندوة النيابية، ونمو كتلة الثنائي المسيحي على حساب «المستقبل» وبقية «الحلفاء»!

همس
لم تُعرف الأسباب التي كانت وراء إلغاء زيارة وزير خليجي بارز إلى لبنان في اللحظة الأخيرة، رغم تحديد مواعيد له مع مرجعيات رسمية ودينية!

 

المستقبل: يقال
إن مقرّباً من مرجع كبير يؤكد أن الأخير ليس في وارد تجاوز صلاحياته المنصوص عنها في الدستور لكنه حريص على تطبيقها كاملة.

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