صواريخ حزب الله تتساقط على «الكنيست»؟

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محمود زيات-

آخر سيناريوهات التدريبات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة منذ هزيمة العدوان على لبنان في تموز العام 2006، والتي ابتكرها جنرالات الحرب في الكيان الاسرائيلي، يحاكي التصدي لتساقط صواريخ على مبنى «ألكنيست» (البرلمان الصهيوني) في قلب القدس المحتلة.



ما هو مؤكد، ان شيوع الخبر المتعلق بمناورات تحاكي التصدي لتساقط صواريخ «حزب الله» على العمق الاسرائيلي، احدث صدمة لدى الجمهور الاسرائيلي الذي ارعبه المشهد «الافتراضي» الذي وُضع على طاولة غرف العمليات الغارقة بـ «بنك» اهداف فارغ من اي هدف من شأنه ان يُلحق الهزيمة بـ «حزب الله»، في وقت بات الاسرائيليون على قناعة تامة، انه يملك تلك الصواريخ القادرة على الوصول الى اهداف حيوية واستراتيجية اسرائيلية.



وفي محاولة للتقليل من اهمية هذا النوع من الحدث العسكري، اعتبرت صحيفة «معاريف» ان المناورة هي مجرد تدريب للجبهة الداخلية للتعامل مع تهديد لرموز السلطة ... تهديد وصل الى «العاصمة الاسرائيلية»! وفق ما قالت في مقالتها، «فلدى العدو اليوم «حماس» من الجنوب و«حزب الله» من الشمال، القدرة على اطلاق صواريخ نحو القدس... التي هي على موعد مع نقل السفارة الاميركية اليها، وان هاتين المنظمتين (حماس وحزب الله) تملكان صواريخ دقيقة تشكل بالتأكيد تحديًا للجيش الإسرائيلي، وبحسب الصحيفة، فقد ناورت ما يسمى بـ «الجبهة الداخلية»، على سيناريو تُهاجم بموجبه مدينة القدس (المحتلة)، التي تضم «الكنيست» والمدينة الحكومية والمحكمة العليا.



وما يثير مخاوف الاسرائيليين من الفرضية الاخطر الموضوعة امامهم في اي حرب مقبلة مع «حزب الله»، وجود مجمع كبير من اكثر المؤسسات اهمية، ومنها المنشآت الاستراتيجية والحيوية ومراكز وجود السلطة في القدس (المحتلة)، ووفق ما يقول جنرال اسرائيلي في الجبهة الداخلية، فان هذه المخاطر لا يمكن تجاهلها، والاستعداد لكل سيناريو مهم، لذلك قمنا بمناورة تحاكي سقوط صواريخ على احد مباني «الكنيست»، فـ «حزب الله» و«حماس» سيبذلان جهودا من اجل ضرب رموز السلطة لخلق تأثير على مستوى الوعي، وفي حال حصل فعلا امر كهذا، فان العدو (حزب الله وحماس) سيتباهى بنجاح عظيم، والجيش الاسرائيلي سيبذل ما بوسعه لمنع نجاح كهذا.



مواجهة «حزب الله» داخل المستوطنات

وقد سبقت الرؤية الاسرائيلية بالمخاطر على العمق الاسرائيلي،، مخاوف من نوع آخر، رآه الاسرائيليون جديدا في الحسابات العسكرية لقادة اركانهم الذين ادرجوا المستوطنات في لائحة «بنك اهداف» «حزب الله» في حرب لبنان الثالثة، وفق التسمية الاسرائيلية، فبادرت الى تأهيل ما وصفته بـ «قوات خاصة» للتوغل البري لمواجهة فصائل عسكرية كاملة لـ«حزب الله»، من المحتمل ان تتسلل الى الداخل الاسرائيلي(!)، وتحسين الجهوزية لاحباط عمل الانفاق القتالية لـ «حزب الله» بصورة ناجحة، علما ان التقديرات الاسرائيلية تشير الى ان حزب الله لم يقم بحفر انفاق خارج الحدود، كما فعلت «حماس»، لكنه بالتأكيد طوَّر البنية التحتية للانفاق القتالية في المناطق المفتوحة.



وأشارت «يديعوت» الى أن نظرية ابو الحركة الصهيونية ديفيد بن غوريون التي تدعو الى نقل القتال إلى منطقة العدو لسحقه، تحوّلت إلى بوصلة القتال لدى «حزب الله»، والتقديرات الإسرائيلية هي بأن ما أسمتها «سرايا الرضوان» التابعة لـ «حزب الله» ستتسلل إلى «إسرائيل» في المراحل الأولى من الحرب المقبلة بشكل مفاجئ ومندمج، وستسعى الى تحديد صورة الإنتصار في المعركة بشكل سريع، وتوقعت ان ينجح «حزب الله»، في ما فشلت فيه جحافل الغزاة في بنت جبيل، من ان تقوم قوة من «حزب الله» قوامها عشرات المقاتلين بزرع راية صفراء (اشارة الى راية حزب الله) بعد السيطرة، ولو لعدة ساعات على مستوطنة إسرائيلية أو موقع عسكري بالقرب من الحدود مع لبنان، من دون ان تخفي التقارير الصهيونية التي تحدثت عن الوضع على الجبهة الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان، ان تواجه الوية الجيش الاسرائيلي «غزو» قوة من «حزب الله» مستوطنة اسرائيلية.



حين يتحدث السيد نصرالله عن «احتلال» الجليل ... يجب النظر فوق المياه وتحتها

كل ذلك، والمخاوف من قدرات «حزب الله» لم ينخفض منسوبها، سيما في مجال قدراته في استهداف الاهداف البحرية، وهو ما اكده قائد اكبر قاعدة بحرية حربية اسرائيلية في حيفا من ان التهديد الأساس على سلاح البحر الإسرائيلي هو «حزب الله»، الذي نجح في اصابة سفينة الصواريخ «حانيت» خلال حرب لبنان الثانية (تموز 2006 )، وهي ضربة شكلت دعوة مؤلمة للاسرائيليين للالتفات الى قدرات «حزب الله» على الساحة البحرية، وقال ان حزب الله الذي حقق قفزة نوعية لم يعد تنظيما صغيرا، بل تحول الى ما يشبه الجيش، ولا يجب الاستخفاف به او بنواياه وقدراته، حتى لا نُفاجأ في المعركة المقبلة، مذكرا انه لم يعد سرا ان الاسرائيليين يصنفون صواريخ البر ـ بحر كتهديد استراتيجي، لانها تعرف انه لا يمكنها التعايش معها. ويلفت الى ان «حزب الله» تغير عما كان في العام 2006، من عدد قليل من الصواريخ من نوع واحد، الى تشكيلة كاملة من الصواريخ وبكميات اكبر بكثير، مع رؤوس حربية منوعة ولمديات مختلفة، بعد عشر سنوات، هنا علينا الافتراض انهم يمتلكون كل شيء.



والاخطر ما يقوله الجنرال الاسرائيلي... عندما يتحدث امين عام «حزب الله» السيد حسن) نصر الله عن «احتلال» الجليل، يجب أن افترض انه سيصل أيضا من البحر، فمقاتلو «حزب الله» مجهزون ومدربون وحتى أنهم يعرضون على التلفاز أفلام مقاتليهم يعملون في البحر، لذلك من واجبي النظر فوق المياه وتحتها أيضا، وكذلك لما قد يأتي من الجو على علو منخفض، وردنا يجب ألا يكون دفاعيا بل أن يكون هجوميا.