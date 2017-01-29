مقتطفات من حديث الوزير باسيل لقناة "الجديد":
- رسالتنا عشية مؤتمر الطاقة الاغترابية في جنوب افريقيا تبقى هي نفسها: ايها اللبنانيون عودوا الى لبنان وابقوا على صلة بوطنكم
- الورشة التشريعية التي اطلقها بري مهمة وقانون تملك الاجانب يجب ان يصبح من الاولويات اما حكوميا فالموازنة والكهرباء وخطوط الغاز اساسيات
- لا تأثير لمقعدي في البترون في موضوع قانون الانتخاب وكنا ونبقى الاقوى في القضاء
- الرئيس سيستخدم دوره وصلاحياته الى الآخر في موضوع قانون الانتخاب وعندما لا تعود الصلاحيات تسمح سنكمل العمل شعبيا
- نحن وبري رأس حربة في موضوع قانون الانتخاب ونعمل لتفاهم سياسي مع أمل واللواء ابراهيم يسعى لذلك
- المشكلة ستقع في 21 شباط موعد دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يقر قانون جديد فموقف الرئيس وموقفنا واضح وكذلك موقف القوات والكتائب وآخرين
- اذا لم يقر قانون انتخاب نحن قمنا باتفاقات سياسية وندعو الى التحضر للشارع وعندها لن نرضى الا بالارثوذكسي او النسبية الكاملة
- لماذا لا نخصص نائبا لكل قارة ينتخبه لبنانيو تلك القارة كمرحلة اولى؟ علما ان الاجتماعات الاخيرة لم تتناول موضوع المنتشرين
- غالبية الطبقة السياسية في لبنان لا تريد انتخاب الانتشار كي لا يؤثر بالنتائج وبعض القوى السياسية لا تستطيع التحرك بحرية في بعض الدول
- من الممكن اقرار قانون انتخابي جديد في شباط مع تأجيل تقني لثلاثة اشهر
- الجو السياسي الايجابي الذي لن يستمر اذا لم يقر قانون انتخابي جديد
- فهمي السياسي يقول لي ان الطرح الذي شرحته سيسلك طريقه لكن التضحية يجب ان تكون دائما من الجهتين
- من الممكن ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ويجب ان يكون التفهم تبادليا بيننا وبين جنبلاط
- القانون المطروح يجعل من كل صوت مؤثرا ان لم يكن في القضاء ففي الدائرة الاوسع
- لا صعوبة في الاقتراع وفق القانون المختلط واذكر بأن التيار قدم نموذجا على ان اللبناني جاهز للنسبية من خلال انتخاباته الداخلية
- من قال اننا لن نختلف مع القوات على دائرة ما؟ ومن قال اننا لن نتحالف مع النائب سامي الجميل؟
- المقعد الماروني في عكار لا ينتمي الى طائفة يشكل ناخبوها اكثر من ثلثي الناخبين فينتخب في دائرة اوسع بالنسبي كما المقعد الشيعي في جبيل
- على سبيل المثال الموارنة اكثر من ثلثي ناخبي كسروان وبالتالي تكون المقاعد الكسروانية الخمسة في القضاء وتنتخب بالنظام الاكثري
- المقعد الذي ينتمي الى طائفة تشكل اكثر من ثلثي ناخبي قضاء معين يبقى في القضاء على اساس الاكثري والمقاعد الاخرى تنتخب على الاساس النسبي
- المعيار الواحد هو عدد الناخبين من طائفة معينة وهذا المعيار هو 66 بالمئة اي ثلثا الناخبين
- الاكثري يكون على اساس القضاء والنسبي على اساس دائرة اوسع قد تكون محافظة او اكثر من قضاء معا
- الصيغة التي تلقى قبولا اليوم تعتمد على معيار واحد لتوزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي في قانون مختلط
- حسب اللقاءات الاخيرة هناك صيغة تلقى قبولا من الاكثرية لقانون الانتخاب
- حالتنا السياسية والوطنية تتطلب التفكير عشرات السنين الى الامام ولهذا نقوم بتفاهمات ونضع قواعد للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات
- الارثوذكسي هو الافضل في نظام طائفي والنسبي الكامل هو الامثل في نظام علماني وبما ان الامرين مرفوضين طرح المختلط للبحث
- الطرح الثاني الذي قدمناه هو اخذ نسبة معينة من مقاعد كل دائرة حتى يصوت لها الناخب
- قدمنا المختلط بالمراحل او التأهيل بالأكثري ثم الانتخاب بالنسبي لكن ظهرت خلافات تقنية على رغم ان هذه الصيغة كانت متقدمة
- قدمنا كل التسهيلات وشرطنا وحدة المعايير وليس "القصقصة" في قانون الانتخاب
- لا نية باقرار قانون انتخاب في غياب احد او بالتآمر على احد
- صحيح ان هناك اجتماعات رباعية لقانون الانتخاب لكن حصلت اجتماعات اخرى كثيرة
- نطمح لإقامة منشآت رياضية وكشافة تابعة للتيار ولدينا مؤتمر للبلديات في شباط وآخر اقتصادي في الربيع