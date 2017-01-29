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مقتطفات من حديث الوزير باسيل لقناة "الجديد":

- رسالتنا عشية مؤتمر الطاقة الاغترابية في جنوب افريقيا تبقى هي نفسها: ايها اللبنانيون عودوا الى لبنان وابقوا على صلة بوطنكم

- الورشة التشريعية التي اطلقها بري مهمة وقانون تملك الاجانب يجب ان يصبح من الاولويات اما حكوميا فالموازنة والكهرباء وخطوط الغاز اساسيات

- لا تأثير لمقعدي في البترون في موضوع قانون الانتخاب وكنا ونبقى الاقوى في القضاء

- الرئيس سيستخدم دوره وصلاحياته الى الآخر في موضوع قانون الانتخاب وعندما لا تعود الصلاحيات تسمح سنكمل العمل شعبيا

- نحن وبري رأس حربة في موضوع قانون الانتخاب ونعمل لتفاهم سياسي مع أمل واللواء ابراهيم يسعى لذلك

- المشكلة ستقع في 21 شباط موعد دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يقر قانون جديد فموقف الرئيس وموقفنا واضح وكذلك موقف القوات والكتائب وآخرين

- اذا لم يقر قانون انتخاب نحن قمنا باتفاقات سياسية وندعو الى التحضر للشارع وعندها لن نرضى الا بالارثوذكسي او النسبية الكاملة

- لماذا لا نخصص نائبا لكل قارة ينتخبه لبنانيو تلك القارة كمرحلة اولى؟ علما ان الاجتماعات الاخيرة لم تتناول موضوع المنتشرين

- غالبية الطبقة السياسية في لبنان لا تريد انتخاب الانتشار كي لا يؤثر بالنتائج وبعض القوى السياسية لا تستطيع التحرك بحرية في بعض الدول

- من الممكن اقرار قانون انتخابي جديد في شباط مع تأجيل تقني لثلاثة اشهر

- الجو السياسي الايجابي الذي لن يستمر اذا لم يقر قانون انتخابي جديد

- فهمي السياسي يقول لي ان الطرح الذي شرحته سيسلك طريقه لكن التضحية يجب ان تكون دائما من الجهتين

- من الممكن ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ويجب ان يكون التفهم تبادليا بيننا وبين جنبلاط

- القانون المطروح يجعل من كل صوت مؤثرا ان لم يكن في القضاء ففي الدائرة الاوسع

- لا صعوبة في الاقتراع وفق القانون المختلط واذكر بأن التيار قدم نموذجا على ان اللبناني جاهز للنسبية من خلال انتخاباته الداخلية

- من قال اننا لن نختلف مع القوات على دائرة ما؟ ومن قال اننا لن نتحالف مع النائب سامي الجميل؟

- المقعد الماروني في عكار لا ينتمي الى طائفة يشكل ناخبوها اكثر من ثلثي الناخبين فينتخب في دائرة اوسع بالنسبي كما المقعد الشيعي في جبيل

- على سبيل المثال الموارنة اكثر من ثلثي ناخبي كسروان وبالتالي تكون المقاعد الكسروانية الخمسة في القضاء وتنتخب بالنظام الاكثري

- المقعد الذي ينتمي الى طائفة تشكل اكثر من ثلثي ناخبي قضاء معين يبقى في القضاء على اساس الاكثري والمقاعد الاخرى تنتخب على الاساس النسبي

- المعيار الواحد هو عدد الناخبين من طائفة معينة وهذا المعيار هو 66 بالمئة اي ثلثا الناخبين

- الاكثري يكون على اساس القضاء والنسبي على اساس دائرة اوسع قد تكون محافظة او اكثر من قضاء معا

- الصيغة التي تلقى قبولا اليوم تعتمد على معيار واحد لتوزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي في قانون مختلط

- حسب اللقاءات الاخيرة هناك صيغة تلقى قبولا من الاكثرية لقانون الانتخاب

- حالتنا السياسية والوطنية تتطلب التفكير عشرات السنين الى الامام ولهذا نقوم بتفاهمات ونضع قواعد للانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات

- الارثوذكسي هو الافضل في نظام طائفي والنسبي الكامل هو الامثل في نظام علماني وبما ان الامرين مرفوضين طرح المختلط للبحث

- الطرح الثاني الذي قدمناه هو اخذ نسبة معينة من مقاعد كل دائرة حتى يصوت لها الناخب

- قدمنا المختلط بالمراحل او التأهيل بالأكثري ثم الانتخاب بالنسبي لكن ظهرت خلافات تقنية على رغم ان هذه الصيغة كانت متقدمة

- قدمنا كل التسهيلات وشرطنا وحدة المعايير وليس "القصقصة" في قانون الانتخاب

- لا نية باقرار قانون انتخاب في غياب احد او بالتآمر على احد

- صحيح ان هناك اجتماعات رباعية لقانون الانتخاب لكن حصلت اجتماعات اخرى كثيرة

- نطمح لإقامة منشآت رياضية وكشافة تابعة للتيار ولدينا مؤتمر للبلديات في شباط وآخر اقتصادي في الربيع