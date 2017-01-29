كنعان: الحكومة تأخرت انما اقرار الموازنة لا يزال ممكناً ولتمويل السلسلة بالحد من الهدر

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان على مشروع الموازنة ان يتضمن الاصلاحات التي تضمنتها توصيات لجنة المال والموازنة على اثر مناقشة مشروع الموازنة في العام ٢٠١٠، مشيرا الى ان الحكومة تأخرت في مناقشة واحالة الموازنة الى المجلس النيابي لكن الوقت لا يزال سانحا لذلك.

وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب، اشار كنعان في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال الى ان رفض الضرائب والاستعاضة عنها بايرادات تنتج من الحد من الهدر وتطبيق الشفافية واللجوء الى موارد لا تطال جيب المواطن مباشرة، ما يسمح بتمويل سلسلة الرتب والرواتب او جزء منها دون تحميل المواطن اعباءها بالكامل.