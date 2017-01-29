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مقدمة نشرة اخبار الـOTV المسائية:

يتفق العاملون على انتاج قانون عتيد للانتخابات على توصيفه بأبغض الحلال او اهون الشرور او بالمخرج المقبول لازمة غير مقبولة قد تنتج عن العمل بالستين او الذهاب الى التمديد . فبين هذين الشرين يبقى اي قانون اخف وطأة واكثر قابلية للتفاهم حوله وان كان الاجماع حوله بعيد المنال ولا تطاله امال اللبنانيين - جميع اللبنانيين - المعلقة على قانون انتخابات عادل ومنصف وميثاقي ومبدد للهواجس وطارد للمخاوف . القانون العتيد قريبا كما امل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل . القانون الجديد المختلط يقاربه الجميع بتفاؤل وتحفظ وحذر . تفاؤل بتخطي الستين والتمديد وتحفظ على النتائج وحذر حيال الكشف عن المناقشات واعلان موعد تصاعد الدخان الابيض . تحضير الارضية للمرحلة المقبلة قانونا وانتخابات وتحالفات ومعادلات شكل عنوانا بارزا لمضمون واسع في جولة باسيل في بعبدا : التفاهم مع حزب الله بي التفاهمات وهو الذي ازال خطوط التماس بين المناطق والتفاهم مع القوات ازال خطوط التماس بين الاخوة وفي الداخل المسيحي والتفاهم مع المستقبل يهدم جدران التهميش ويبني جسور الشراكة وهي مواقف تضاف الى مواقف اطلقها باسيل من ايام من سن الفيل مضمونها ان هدف التيار الوطني الحر الفوز في الانتخابات المقبلة واعادة تشكيل الحياة السياسية وتمتين الحضور المسيحي . وعلى المقلب الوطني الاوسع والاشمل من المعادلة اطلالة للرئيس ميشال عون على فرنسا واوروبا والعالم الفرانكوفوني هي الاولى له منذ تسلمه مقاليد الرئاسة في حديث الى محطة فرنسية اطلق فيها مواقف واضحة وصريحة ومباشرة من الوضع في لبنان وسوريا والتطورات الاقليمية والدولية ومنها ان الرئيس السوري بشار الاسد باق وان الذين طالبوا برحيله يجهلون تاريخ سوريا مؤكدا ان التعددية ستنتصر والتطرف سبنكسر ولبنان سيكون المثال الذي سيحتذي به العالم.