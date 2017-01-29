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تفاصيل جديدة عن الضربة الأميركية الموجعة للقاعدة باليمن

29
JANUARY
2017
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قال مسؤول عسكري أميركي إن الرئيس دونالد ترامب أجاز غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة على مقر تنظيم القاعدة في اليمن واستهدفت جمع معلومات مخابرات عن التنظيم المتطرف.


وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية لم تضبط أي متشدد أو تأخذأي أسرى من الموقع بعد الهجوم الذي شُن يوم السبت والذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إنه أسفر عن قتل 14 من مقاتلي ما يسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

كما قتل جندي أميركي في العملية التي جرت في جنوب اليمن وأودت بحسب مصادر محلية بحياة نحو 30 شخصا من بينهم من يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.

والقتيل أول جندي أميركي يسقط بعد تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكم وفي أول عملية لها في اليمن ضد فرع تنظيم القاعدة باليمن الذي استهدفته مرارا ضربات من طائرات أمريكية بدون طيار.

وقال تنظيم القاعدة إن الغارة التي وقعت في حي يكلا بمحافظةالبيضاء أسفرت عن مقتل عبد الرؤوف الذهب الزعيم الكبير بتنظيم القاعدة باليمن وآخرين.

وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين في العملية التي تعرضت فيها طائرة عسكرية لهبوط اضطراري وجرى "تدميرها عمدا في الموقع".

قال أحد السكان الذي طلب عدم نشر اسمه "بدأت العملية في الفجرحينما قصفت طائرة بدون طيار منزل عبد الرؤوف الذهب ثم حلقت طائرات هليكوبتر وأنزلت مظليين في منزله وقتلت كل من كانوا بالداخل."

وأضاف "ثم فتح مسلحون النار على الجنود الأمريكيين الذي غادرواالمنطقة وقصفت الطائرات الهليكوبتر المسلحين وعددا من المنازل مماأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى"، وفقا لرويترز.

وأكد ضابط أمن يمني ومسؤول محلي سقوط هذا العدد من القتلى.

وقال فهد وهو أحد السكان طلب أن يذكر اسمه الأول فقط إن عدة جثث لاتزال تحت الأنقاض وأن منازل ومسجدا تعرضوا لأضرار بسبب الهجوم.

القاعدة تنعى "الذهب"

وفي رسالة على حسابها الرسمي على تليغرام -وهو منصة إلكترونية للتراسل المشفر- نعى تنظيم القاعدة القيادي عبد الرؤوف الذهب ومتشددين آخرين قتلوا في الهجوم دون أن تحدد عدد القتلى من أعضائها.

ومن بين الأطفال الذين قتلوا في الغارة الطفلة أنوار العولقي وهي ابنة أنور العولقي المولود ف يالولايات المتحدة وأحد القادة اليمنيين البارزين للقاعدة والذي قتلف ي ضربة لطائرة أمريكية بدون طيار عام 2011 وذلك وفقا لما ذكره جدها.

وقال ناصر العولقي لرويترز إن الطفلة أصيبت برصاصة في العنق وعانت لساعتين قبل أن تلقى حتفها.

هذه أول عملية برية عسكرية أميركية خاصة في اليمن منذ ديسمبر 2014، وحاولت قوات خاصة أميركية وقتها إنقاذ رهينة أميركي وآخر من جنوب أفريقيا احتجزهما تنظيم القاعدة في جزء آخر من البلاد في لكن الرهينتين قتلا في تبادل إطلاق النارالذي اندلع بعد ذلك.

ونفذت الولايات المتحدة عشرات من الضربات بطائرات بلا طيارخلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما ضد تنظيم القاعدة باليمن الذي يعتبر أخطر فروع التنظيم العالمي.

كان هذا الفرع من تنظيم القاعدة قد شن الهجوم الذي استهدف مجلةشارلي إبدو في باريس عام 2015 وحاول مرارا إسقاط طائرات ركاب أميركية.

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