احتجاز ثمانيني ومعوّقة في مطار واشنطن

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احتجزت السلطات الأميركية في مطار دالاس الدولي القريب من العاصمة واشنطن السبت، عجوز إيراني أعمى ومقعد في 88 من عمره، مع زوجته وهي مقعدة أيضاً وتبلغ 83 عاماً، إضافة إلى فتاة عراقية (20 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة مع عائلتها، وفقاً لما نشره بعض مراسلي وسائل الإعلام.

ويحمل العجوزان الإيرانيان الإقامة الدائمة.

وعبر حسابها على موقع تويتر، نشرت بيستي وودروف مراسلة صحيفة الديلي بيست التي كانت في المطار صوراً ومقاطع فيديو للعجوز وزوجته بعد الإفراج عنهما وسط ترحيب عشرات المتظاهرين.

ونقلت وودروف عن مسافرين أميركيين قولهم إن العشرات قيد الاحتجاز بينهم فتاة عراقية معوّقة مع عائلتها، مؤكدة أن صالة الاحتجاز فيها جهازا تلفزيون، وكلاهما يعرضان قناة فوكس نيوز، وهي المحطة الأميركية الوحيدة تقريباً المؤيدة للرئيس ترامب وقرارته.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء الإفراج عن العشرات في مطارات أميركية من مواطني دول إسلامية الذين يحملون الإقامات الدائمة، غالبيتهم من الإيرانيين.

وكان ترامب أصدر مرسوماً رئاسياً الجمعة بحظر دخول مواطني سبع دول هي: سوريا واليمن والعراق والسودان وليبيا والصومال وإيران من دخول البلاد لتسعين يوما، إضافة إلى تعطيل العمل ببرنامج اللاجئين لأربعة أشهر مقبلة.

وشهدت المطارات الكبرى في أنحاء البلاد مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف يومي الجمعة والسبت، ويتوقع أن تستمر غداً، احتجاجاً على احتجاز مسافرين من الدول السبع، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.