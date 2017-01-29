living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتجاز ثمانيني ومعوّقة في مطار واشنطن

29
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



 احتجزت السلطات الأميركية في مطار دالاس الدولي القريب من العاصمة واشنطن السبت، عجوز إيراني أعمى ومقعد في 88 من عمره، مع زوجته وهي مقعدة أيضاً وتبلغ 83 عاماً، إضافة إلى فتاة عراقية (20 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة مع عائلتها، وفقاً لما نشره بعض مراسلي وسائل الإعلام.

ويحمل العجوزان الإيرانيان الإقامة الدائمة.

وعبر حسابها على موقع تويتر، نشرت بيستي وودروف مراسلة صحيفة الديلي بيست التي كانت في المطار صوراً ومقاطع فيديو للعجوز وزوجته بعد الإفراج عنهما وسط ترحيب عشرات المتظاهرين.

ونقلت وودروف عن مسافرين أميركيين قولهم إن العشرات قيد الاحتجاز بينهم فتاة عراقية معوّقة مع عائلتها، مؤكدة أن صالة الاحتجاز فيها جهازا تلفزيون، وكلاهما يعرضان قناة فوكس نيوز، وهي المحطة الأميركية الوحيدة تقريباً المؤيدة للرئيس ترامب وقرارته.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء الإفراج عن العشرات في مطارات أميركية من مواطني دول إسلامية الذين يحملون الإقامات الدائمة، غالبيتهم من الإيرانيين.

وكان ترامب أصدر مرسوماً رئاسياً الجمعة بحظر دخول مواطني سبع دول هي: سوريا واليمن والعراق والسودان وليبيا والصومال وإيران من دخول البلاد لتسعين يوما، إضافة إلى تعطيل العمل ببرنامج اللاجئين لأربعة أشهر مقبلة.

وشهدت المطارات الكبرى في أنحاء البلاد مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف يومي الجمعة والسبت، ويتوقع أن تستمر غداً، احتجاجاً على احتجاز مسافرين من الدول السبع، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout