تشييع الشيخ عاصي في جبل محسن بمأتم رسمي وشعبي

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شيع أبناء جبل محسن وطرابلس والشمال رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي في مأتم رسمي وشعبي، شارك فيه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب قاسم عبدالعزيز ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو المجلس السياسي لحزب الله الشيخ محمد صالح ممثلا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، مختار مظلوم ممثلا السيد علي فضل الله ، وطوني ماروني ممثلا رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، العميد يوسف جابر ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي عبد الحميد صقر ممثلا رئيس حزب البعث النائب السابق عاصم قانصوه، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، العقيد احمد عدره ممثلا مدير مخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، العقيد ربيع شحادة ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، اضافة الى عدد من الفاعليات السياسية والدينية والعسكرية والتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات من المجتمع المدني وحشد شعبي.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء في جبل محسن، وأم الجنازة الشيخ حسن حامد، ووري الثرى في جبانة الشهداء في جبل محسن، وتقبل أعضاء المجلس الاسلامي العلوي وأهالي الراحل التعازي.