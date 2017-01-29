بالصور: وثائق تكشف سعي مقاتلي "داعش" للهروب من التنظيم بحجج مختلفة

A + A -





أظهرت وثائق كشف عنها مؤخرا، أن العديد من مسلحي "داعش" بدأوا يتهربون من القتال في صفوف التنظيم، ويلجؤون إلى حيل مختلفة للتخلي عنه، كالتمارض وادعاء الرغبة في تنفيذ عمليات انتحارية.

وقد عثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية على وثائق خاصة بـ"كتيبة طارق بن زياد" التابعة للتنظيم يطلب من خلالها المسلحون إذنا بالعودة إلى بلدانهم بذريعة المرض وأسباب أخرى.

وتضمنت الوثائق الاسم الحقيقي لكل مقاتل وكنيته وفئة دمه إلى جانب البلد الأصلي وبلد الإقامة. وفي إحدى الوثائق يطلب أبو وائل السويسري وهو من البوسنة التوقف عن القتال مع "داعش" بحجة وجود تشنج في أعصاب الركبة لديه.